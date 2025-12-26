#Казахстан в сравнении
Туризм

Как сэкономить на путешествиях в 2026 году – секреты эксперта

Лежаки на пляже, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 19:30 Фото: freepik
Туристам раскрыли секреты экономии в путешествиях. Сократить расходы на поездки в 2026 году можно за счет раннего планирования и других нюансов, сообщает Zakon.kz.

Наибольшую выгоду при организации путешествия дает выбор времени. Гибкость в датах, снисходительность к перелетам, жилью и питанию позволяют существенно сэкономить. Об этом рассказала "Газете.ру" кандидат экономических наук Лилия Буркина.

По ее словам, наибольшую экономию дает время отдыха. Путешествия в межсезонье дешевле на 30%, а иногда и наполовину благодаря более низким ценам и отсутствию ажиотажа. Существенно сэкономить помогает и раннее бронирование авиабилетов, особенно если вы готовы сместить даты вылета или возвращения на один день.

"Дополнительную экономию дают рейсы с пересадками и отслеживание динамики цен через агрегаторы и уведомления о снижении тарифов", – отметила Буркина.

Экономить на жилье эксперт рекомендует за счет раннего бронирования с бесплатной отменой. Необходимо сравнивать цены на агрегаторах и официальных сайтах отелей. На период длительного отдыха вместо гостиницы можно снять квартиру. Не менее важно учитывать календарь крупных мероприятий и международных праздников, которые резко повышают стоимость размещения.

"Сократить расходы на питание можно, избегая туристических улиц, пользуясь бизнес-ланчами, покупая продукты в супермаркетах и готовя еду самостоятельно. Отдельное внимание стоит уделить связи и платежам: eSIM с локальными тарифами, оплата в местной валюте и использование бесплатного Wi-Fi помогают избежать лишних затрат", – сказала эксперт.

Экономить можно и на местном транспорте: туристические проездные и многодневные билеты часто выгоднее разовых поездок.

А еще специалист рекомендует менять сам подход к планированию путешествий: ориентироваться не на конкретное направление, а на самые дешевые билеты из города вылета и использовать цифровые сервисы для контроля бюджета.

Ранее Zakon.kz рассказывал, на каких курортах можно с удовольствием отдохнуть в холода.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
