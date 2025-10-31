Холода без шапки: куда улететь за солнцем осенью и зимой

Пока за окном зябко и серое небо не обещает ничего, кроме очередного дождя со снегом, на карте мира есть точки, где жара не сдает позиций, а кокосы все еще падают с деревьев. Zakon.kz поговорил со специалистом, который поделился самыми актуальными направлениями для отдыха.

Осень и зима совсем не повод кутаться в шарф и грустить под серым небом. Напротив, это пик спроса на теплые направления. И как поет Алексей Чумаков, пора уже увезти себя на море, в гости прямо к солнцу, чтобы душа наконец-таки снова засмеялась.

Но куда лететь, если бюджет не бесконечен, а в компании есть маленький ребенок? Мы спросили у туроператора Элины Утяшевой, куда сейчас выгодно отправиться надышаться летним бризом и в какие даты море и цены будет особенно ласковыми.

Так что давайте по порядку. Чемодан уже рядом?

Таиланд и Вьетнам: классическое сочетание райского наслаждения и бюджета

Таиланд не опять, а снова в топе. После пандемийных лет страна активно наращивает турпоток: упрощенный въезд, лояльные визовые правила и широкий выбор курортов, от тусовочного Пхукета до Самуи. С ноября по март здесь начинается высокий сезон: сухо, солнечно, море спокойное.

Вьетнам – это альтернатива для тех, кто ищет экзотику без переплат. Страна славится яркой кухней, доброжелательными местными и растущим числом прямых рейсов.

"Самые популярные зимние направления – Таиланд и Вьетнам. В Таиланде можно выбирать практически любой курорт, сейчас везде отличный сезон. А вот с Вьетнамом стоит быть аккуратнее: в популярном Нячанге идут дожди и высокая волна, зато на острове Фукуок как раз разгар сезона. Правда, туда сейчас устремился основной поток туристов, поэтому в некоторых местах может быть довольно многолюдно", – объясняет Элина Утяшева.

Также эксперт отметила, что, если планируете отпуск на Новый год, любое направление в Юго-Восточной Азии лучше бронировать заранее. Особенно это важно для больших семей, когда требуется два-три номера. Чтобы избежать толпы, не стоит выбирать Вьетнам или Таиланд в период с декабря по январь – это пик сезона. Но даже если вас не пугает большое количество туристов, нужно быть готовыми к отказам от отелей и случаям овербукинга.

"Я советую запастись терпением и заранее подобрать как минимум три-четыре альтернативных варианта размещения, чтобы не разочароваться, если первый выбор окажется недоступен". Элина Утяшева

Вьетнам и Таиланд – это не про "горящие" туры зимой, поэтому рассчитывать на скидки в последний момент точно не стоит. Но если вы летите с детьми, Вьетнам – наилучший вариант.

"Для семейного отдыха я бы, безусловно, рекомендовала Фукуок. Там действительно есть все для детей: от пляжей до разнообразных развлечений. Особенно стоит обратить внимание на их уникальный парк, который сочетает в себе и парк аттракционов, и аквапарк, и зоопарк в одном месте. Каждый день проходят шоу, парады, работают танцующие фонтаны. Можно просто выбрать отель поблизости, их там множество, и приходить в парк хоть каждый день", – отметила эксперт.

Шри-Ланка: чай, океан и немного приключений

Шри-Ланка пережила непростые времена, но сегодня остров снова принимает туристов, и делает это с восточной щедростью, а еще живописная природа поражает. Здесь можно совместить пляжный отдых с путешествием по горам, сафари и чайным плантациям.

"Если хочется отдохнуть от шума и полностью перезагрузиться, Шри-Ланка – отличный вариант. Там даже экскурсионные программы часто включают элементы ретрита, а сами отели отличаются тишиной, умиротворением и атмосферой покоя". Элина Утяшева

Шри-Ланка – идеальный выбор для многих. Он подойдет и тем, кто хочет просто поваляться у моря, и тем, кто готов почувствовать атмосферу: древние храмы, специи, фрукты и бесконечная зелень.

Гоа: индийское солнце и море без спешки

Гоа по-прежнему остается одним из самых доступных направлений в холодное время года. Южный Гоа привлекает спокойствием и длинными пляжами, Северный – вечеринками и атмосферой свободы. С конца октября устанавливается сухая погода, и сезон длится до марта.

"Самое бюджетное направление на данный момент – это Гоа, за ним идут Таиланд и Вьетнам. Но важно понимать: недорогими эти направления будут только при выборе бюджетных отелей. Качественный, комфортный отдых обойдется заметно дороже", – объясняет туроператор Элина Утяшева.

Если рассматривать Гоа как вариант эконом-класса, нужно быть готовыми, что тур, скорее всего, будет включать проживание в отеле категории 3 звезды, не у пляжа, с завтраками и в довольно шумном районе. А вот хорошие отели 4-5 звезд с удобным расположением, вкусным питанием и комфортными номерами стоят уже совсем других денег. Та же ситуация и с другими направлениями, чем выше уровень сервиса, тем меньше разница в цене между странами.

"Если планируете вылет на Новый год, советую обратить внимание на Гоа и Шри-Ланку, это максимально недооцененные направления. Да, у многих до сих пор есть стереотипы, что там грязно и нечего делать, но это совсем не так. На самом деле это невероятно интересные места, которые идеально подойдут для тех, кто ценит атмосферу уединения, любит йогу, ретриты, медитации и отдых в гармонии с природой", – поясняет эксперт.

С какими неожиданностями чаще всего сталкиваются туристы в этот сезон и как их избежать, рассказала Элина Утяшева.

Овербукинг. Бронируйте туры заранее. Понятия "горящие туры" для зимних направлений практически не существует.

Бронируйте туры заранее. Понятия "горящие туры" для зимних направлений практически не существует. Условия въезда и визовые требования. Всегда уточняйте детали у своего турагента. Например, на Гоа виза оформляется примерно за 5 дней, на Шри-Ланку – за 3 дня, а Таиланд и Вьетнам безвизовые, но с собственными условиями.

Всегда уточняйте детали у своего турагента. Например, на Гоа виза оформляется примерно за 5 дней, на Шри-Ланку – за 3 дня, а Таиланд и Вьетнам безвизовые, но с собственными условиями. Заранее изучите инфраструктуру вокруг отеля. Можно выбрать отличный отель с красивой территорией, которая на третий день уже надоест, а вокруг только другие отели и километры до ближайших кафе или магазинов.

Можно выбрать отличный отель с красивой территорией, которая на третий день уже надоест, а вокруг только другие отели и километры до ближайших кафе или магазинов. Берите с собой аптечку. Новая кухня – новые ощущения, особенно в Азии. Хочется попробовать все, но лучше быть аккуратными и предусмотреть базовые лекарства.

Новая кухня – новые ощущения, особенно в Азии. Хочется попробовать все, но лучше быть аккуратными и предусмотреть базовые лекарства. Языковой барьер. В Таиланде и Вьетнаме многие говорят по-русски, а на Шри-Ланке не всегда говорят даже по-английски. Лучше иметь при себе интернет и переводчик.

К слову, цены поднялись примерно в полтора раза в сравнении даже с летом.

Теплые направления осенью и зимой – это настоящее спасение от рутины. Будь то массаж у моря в Таиланде, утренний кофе на веранде во Вьетнаме, аромат зеленого чая на Шри-Ланке или закат на Гоа. Все это напоминает, что лето можно найти всегда, если захотеть.

Так что, может, пора проверить паспорт и выбрать свой билет в тепло?