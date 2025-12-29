Катки, хаски и Санта-Клаус: чем Бурабай удивит туристов этой зимой

Курорт Бурабай официально открыл зимний туристический сезон, представив новую концепцию Magic Burabay, направленную на создание атмосферы новогоднего волшебства, уюта и активного отдыха для гостей всех возрастов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 29 декабря в акимате Акмолинской области, в рамках зимнего сезона на курорте запущен ряд новых проектов, ориентированных на повышение комфорта и информированности туристов. Так, информационные островки курорта начали работу в столичном ТРЦ "Хан Шатыр" и в Международном аэропорту Астаны, а на железнодорожном вокзале города Щучинска открылся современный Vizit-центр.

В этих локациях гости могут получить подробную информацию о возможностях отдыха на курорте, зимних активностях и запланированных мероприятиях. Отмечается, что формат информационных пространств особенно удобен для туристов из других стран, позволяя им заранее спланировать маршрут и выбрать подходящие развлечения.

В зимнем сезоне для посетителей подготовлены ключевые локации курорта – скала Жұмбақтас, визит-центр Бурабая, центральная площадь поселка Бурабай и "Казахстанская Лапландия". Здесь работают катки и снежные горки, оборудованы фотозоны, проводятся детские и семейные мероприятия, а также экскурсии с участием Санта-Клауса, северных оленей и хаски.

Кроме того, в течение сезона запланированы спортивные и развлекательные события, среди которых лыжная гонка, забег Burabay Ice и фестиваль зимней рыбалки.

В преддверии новогодних праздников также начал курсировать тематический новогодний вагон поезда по маршруту Астана – Кокшетау, создающий праздничную атмосферу для пассажиров уже в пути.

А о том, куда сходить в Алматы в новогодние праздничные дни, можно узнать здесь.

