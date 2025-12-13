#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Туризм

Куда поехать зимой недалеко от Алматы: Минтуризма назвало топ-8 локаций

Алматинская область, минтуризма, рейтинг, туризм , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 21:06 Фото: pixabay
Министерство туризма и спорта Казахстана представило подборку из восьми лучших туристических направлений Алматинской области, рекомендованных для зимнего отдыха, сообщает Zakon.kz.

В список вошли горнолыжные курорты, этно- и гастрономические объекты, а также семейно-развлекательные комплексы, подходящие как для внутренних, так и для иностранных туристов.

Среди ключевых локаций – горнолыжный курорт Oi-Qaragai, расположенный в ущелье Ой-Карагай на высоте 2140 метров над уровнем моря. Курорт предлагает 28 километров трасс, современные отели, SPA-зоны и широкий выбор зимних активностей.

Рядом находится новая высотная площадка Aqtas, откуда открываются панорамные виды на Заилийский Алатау и Алматы.

Для семейного отдыха ведомство рекомендует ASP CLUB в городе Конаев, где расположен крупнейший в Центральной Азии каток под открытым небом площадью более 22 тысяч квадратных метров, а также проводятся зимние шоу и массовые катания.

В гастрономический маршрут вошли ресторанный комплекс "Талгарская форель", предлагающий зимнюю рыбалку, и ресторан "ЗЕРНО – Первомайские пруды", ориентированный на спокойный отдых на природе.

Любителям этнотуризма предложены NOMAD ARENA – крупный конно-спортивный комплекс в Талгарском районе, а также этноцентр NOMAD в Карасайском районе, где гости могут познакомиться с казахскими традициями и национальной кухней.

Отдельное место в списке заняли горячие источники Чунджи в Уйгурском районе. Температура воды в термальных бассейнах достигает +50 градусов, что делает их популярным направлением для зимнего и оздоровительного отдыха.

Ранее сообщалось, что модернизация легендарного катка продолжается в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане представили в Минтуризма
11:26, 04 мая 2025
Топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане представили в Минтуризма
Семь лучших мест для зимнего отдыха в Казахстане
19:32, 20 ноября 2025
Семь лучших мест для зимнего отдыха в Казахстане
Назван топ-3 туристских городов Казахстана
15:01, 02 октября 2024
Назван топ-3 туристских городов Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: