Куда поехать зимой недалеко от Алматы: Минтуризма назвало топ-8 локаций
В список вошли горнолыжные курорты, этно- и гастрономические объекты, а также семейно-развлекательные комплексы, подходящие как для внутренних, так и для иностранных туристов.
Среди ключевых локаций – горнолыжный курорт Oi-Qaragai, расположенный в ущелье Ой-Карагай на высоте 2140 метров над уровнем моря. Курорт предлагает 28 километров трасс, современные отели, SPA-зоны и широкий выбор зимних активностей.
Рядом находится новая высотная площадка Aqtas, откуда открываются панорамные виды на Заилийский Алатау и Алматы.
Для семейного отдыха ведомство рекомендует ASP CLUB в городе Конаев, где расположен крупнейший в Центральной Азии каток под открытым небом площадью более 22 тысяч квадратных метров, а также проводятся зимние шоу и массовые катания.
В гастрономический маршрут вошли ресторанный комплекс "Талгарская форель", предлагающий зимнюю рыбалку, и ресторан "ЗЕРНО – Первомайские пруды", ориентированный на спокойный отдых на природе.
Любителям этнотуризма предложены NOMAD ARENA – крупный конно-спортивный комплекс в Талгарском районе, а также этноцентр NOMAD в Карасайском районе, где гости могут познакомиться с казахскими традициями и национальной кухней.
Отдельное место в списке заняли горячие источники Чунджи в Уйгурском районе. Температура воды в термальных бассейнах достигает +50 градусов, что делает их популярным направлением для зимнего и оздоровительного отдыха.
Ранее сообщалось, что модернизация легендарного катка продолжается в Алматы.