Куда поехать зимой недалеко от Алматы: Минтуризма назвало топ-8 локаций

Министерство туризма и спорта Казахстана представило подборку из восьми лучших туристических направлений Алматинской области, рекомендованных для зимнего отдыха, сообщает Zakon.kz.

В список вошли горнолыжные курорты, этно- и гастрономические объекты, а также семейно-развлекательные комплексы, подходящие как для внутренних, так и для иностранных туристов.

Среди ключевых локаций – горнолыжный курорт Oi-Qaragai, расположенный в ущелье Ой-Карагай на высоте 2140 метров над уровнем моря. Курорт предлагает 28 километров трасс, современные отели, SPA-зоны и широкий выбор зимних активностей.

Рядом находится новая высотная площадка Aqtas, откуда открываются панорамные виды на Заилийский Алатау и Алматы.



Для семейного отдыха ведомство рекомендует ASP CLUB в городе Конаев, где расположен крупнейший в Центральной Азии каток под открытым небом площадью более 22 тысяч квадратных метров, а также проводятся зимние шоу и массовые катания.

В гастрономический маршрут вошли ресторанный комплекс "Талгарская форель", предлагающий зимнюю рыбалку, и ресторан "ЗЕРНО – Первомайские пруды", ориентированный на спокойный отдых на природе.

Любителям этнотуризма предложены NOMAD ARENA – крупный конно-спортивный комплекс в Талгарском районе, а также этноцентр NOMAD в Карасайском районе, где гости могут познакомиться с казахскими традициями и национальной кухней.

Отдельное место в списке заняли горячие источники Чунджи в Уйгурском районе. Температура воды в термальных бассейнах достигает +50 градусов, что делает их популярным направлением для зимнего и оздоровительного отдыха.

Ранее сообщалось, что модернизация легендарного катка продолжается в Алматы.

