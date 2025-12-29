Крупную базу отдыха на Алаколе наказали за то, что обманула клиента красивой рекламой

В области Абай одну из крупных баз отдыха на побережье Алаколь привлекли к административной ответственности за введение потребителя в заблуждение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 29 декабря в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, поводом для проверки стало обращение туриста, который пожаловался на несоответствие предоставленного номера рекламному видеоролику. По словам заявителя, при бронировании люкс-номера на базе отдыха, расположенной в селе Кабанбай, условия проживания оказались значительно хуже заявленных.

В ходе рассмотрения обращения у потребителя были запрошены дополнительные фото- и видеоматериалы, а также чек об оплате, подтверждающий факт получения услуги. После этого департаментом была зарегистрирована внеплановая проверка в отношении субъекта предпринимательства.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом РК "О защите прав потребителей" покупатель имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре или услуге. В случае предоставления недостоверной информации потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков.

Во время проверки представители базы отдыха не признали допущенные нарушения. При осмотре номера было установлено, что часть недочетов устранена, однако сам факт введения потребителя в заблуждение относительно качества услуги подтвердился.

По итогам проверки в отношении субъекта предпринимательства был составлен протокол об административном правонарушении, наложен штраф и выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

Руководство базы отдыха попыталось оспорить результаты проверки, протокол и постановление, обратившись в суды различных инстанций, а также направив жалобы в Министерство торговли и интеграции РК и Комитет по защите прав потребителей. Однако судебные органы отказали в удовлетворении исковых требований, указав, что вопросы, рассматриваемые в судебном порядке, не подлежат пересмотру другими госорганами.

В настоящее время штраф полностью погашен, а нарушения устранены. В департаменте подчеркнули, что в случае повторного аналогичного нарушения в течение года размер штрафа может быть увеличен вдвое, а также возможны более строгие меры – вплоть до приостановления или запрета деятельности сроком до трех лет.

