#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Туризм

Крупную базу отдыха на Алаколе наказали за то, что обманула клиента красивой рекламой

База отдыха, Алаколь, реклама, штраф , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 19:38 Фото: Комитет государственных доходов
В области Абай одну из крупных баз отдыха на побережье Алаколь привлекли к административной ответственности за введение потребителя в заблуждение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 29 декабря в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, поводом для проверки стало обращение туриста, который пожаловался на несоответствие предоставленного номера рекламному видеоролику. По словам заявителя, при бронировании люкс-номера на базе отдыха, расположенной в селе Кабанбай, условия проживания оказались значительно хуже заявленных.

В ходе рассмотрения обращения у потребителя были запрошены дополнительные фото- и видеоматериалы, а также чек об оплате, подтверждающий факт получения услуги. После этого департаментом была зарегистрирована внеплановая проверка в отношении субъекта предпринимательства.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом РК "О защите прав потребителей" покупатель имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре или услуге. В случае предоставления недостоверной информации потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков.

Во время проверки представители базы отдыха не признали допущенные нарушения. При осмотре номера было установлено, что часть недочетов устранена, однако сам факт введения потребителя в заблуждение относительно качества услуги подтвердился.

По итогам проверки в отношении субъекта предпринимательства был составлен протокол об административном правонарушении, наложен штраф и выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

Руководство базы отдыха попыталось оспорить результаты проверки, протокол и постановление, обратившись в суды различных инстанций, а также направив жалобы в Министерство торговли и интеграции РК и Комитет по защите прав потребителей. Однако судебные органы отказали в удовлетворении исковых требований, указав, что вопросы, рассматриваемые в судебном порядке, не подлежат пересмотру другими госорганами.

В настоящее время штраф полностью погашен, а нарушения устранены. В департаменте подчеркнули, что в случае повторного аналогичного нарушения в течение года размер штрафа может быть увеличен вдвое, а также возможны более строгие меры – вплоть до приостановления или запрета деятельности сроком до трех лет.

А ранее сообщалось о другом инциденте. В Актобе автосалон продал дорогой автомобиль с дефектами и отказался возвращать деньги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Дома сгорели на базе отдыха в ВКО
10:03, 30 апреля 2024
Дома сгорели на базе отдыха в ВКО
Владельцы зон отдыха на Алаколе жалуются на перебои с электричеством
15:42, 17 июля 2023
Владельцы зон отдыха на Алаколе жалуются на перебои с электричеством
Аша Матай рассказала об отдыхе на Алаколе
09:12, 13 июля 2024
Аша Матай рассказала об отдыхе на Алаколе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: