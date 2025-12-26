В Актобе автосалон продал дорогой автомобиль с дефектами и отказался возвращать деньги

В Актобе потребителю удалось полностью вернуть стоимость автомобиля с заводскими дефектами – 16,49 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Правовую помощь в урегулировании спора оказал Департамент по защите прав потребителей по Актюбинской области.

Автомобиль Kia Sportage 2025 года выпуска был приобретен в феврале 2025 года. Отмечается, что женщина внесла первоначальный взнос в размере 8,3 млн тенге, а оставшуюся сумму 8,2 млн тенге оформила в кредит через банк сроком на 7 лет. Однако уже через два месяца в нем начали выявляться серьезные неисправности, связанные с утечкой масла из-под клапанной крышки двигателя. Несмотря на неоднократные обращения в дилерский центр, дефекты устранены не были.

"В период с апреля по май 2025 года потребитель четырежды обращалась в дилерский центр, однако недостатки устранены не были. На устные требования о возврате автомобиля автосалон ответил отказом, сославшись на то, что автомобиль относится к технически сложным товарам и не подлежит возврату", – говорится в сообщении.

Однако после обращения потребителя в департамент и составления письменной претензии продавец принял автомобиль и полностью вернул уплаченную сумму, включая аннулирование кредитных обязательств.

А ранее эксперт рассказал, стоит ли прогревать машину в мороз. Подробнее можно узнать здесь.

