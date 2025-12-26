#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Общество

В Актобе автосалон продал дорогой автомобиль с дефектами и отказался возвращать деньги

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 23:34 Фото: freepik
В Актобе потребителю удалось полностью вернуть стоимость автомобиля с заводскими дефектами – 16,49 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Правовую помощь в урегулировании спора оказал Департамент по защите прав потребителей по Актюбинской области.

Автомобиль Kia Sportage 2025 года выпуска был приобретен в феврале 2025 года. Отмечается, что женщина внесла первоначальный взнос в размере 8,3 млн тенге, а оставшуюся сумму 8,2 млн тенге оформила в кредит через банк сроком на 7 лет. Однако уже через два месяца в нем начали выявляться серьезные неисправности, связанные с утечкой масла из-под клапанной крышки двигателя. Несмотря на неоднократные обращения в дилерский центр, дефекты устранены не были.

"В период с апреля по май 2025 года потребитель четырежды обращалась в дилерский центр, однако недостатки устранены не были. На устные требования о возврате автомобиля автосалон ответил отказом, сославшись на то, что автомобиль относится к технически сложным товарам и не подлежит возврату", – говорится в сообщении.

Однако после обращения потребителя в департамент и составления письменной претензии продавец принял автомобиль и полностью вернул уплаченную сумму, включая аннулирование кредитных обязательств.

А ранее эксперт рассказал, стоит ли прогревать машину в мороз. Подробнее можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанцу выплатили почти 7,5 млн тенге за бракованный автомобиль
16:57, 16 февраля 2024
Казахстанцу выплатили почти 7,5 млн тенге за бракованный автомобиль
Дефекты на дорогах будут по-новому проверять в Казахстане
17:25, 03 сентября 2025
Дефекты на дорогах будут по-новому проверять в Казахстане
В Астане мужчина отсудил у автосалона миллионы тенге за неисправный автомобиль
21:26, 21 июня 2024
В Астане мужчина отсудил у автосалона миллионы тенге за неисправный автомобиль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: