Названы топ-места для путешествий в 2026 году

Американская газета The New York Times составила топ-локаций, которые стоит посетить в наступившем 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В список вошли 52 направления, которые, по мнению авторов, заслуживают внимания путешественников. Так, первое место в списке заняла "Революционная Америка". В этом году США отмечают 250-летие своей независимости. По этому случаю издание рекомендует посетить страну, чтобы увидеть своими глазами приуроченные к этому событию мероприятия:

матч чемпионата мира по футболу;

концерт 4 июля на лужайке у Капитолия США в Вашингтоне.

На втором месте оказалась Варшава, польская столица, которая завоевала внимание авторов благодаря новому Музею современного искусства, расположенному в сталинской высотке Дома Культуры, и театру TR Warszawa.

"На протяжении десятилетий польская столица считалась скорее прагматичной, чем притягательной. В 2026 году ее нужно увидеть заново", – говорится в рекомендациях.

Третье место в рейтинге занял Бангкок, который привлекает туристов своими зелеными зонами, Центром современного искусства Dib Bangkok и восстановленным буддийским храмом Ват Чайваттханарам, открытым после 12 лет реставрации.

Кроме того, в список вошли:

полуостров Оса в Коста-Рике;

тигриный заповедник Бандхавгарх в Индии;

Даллас, являющийся центром предстоящего чемпионата мира по футболу;

алжирский портовый город Оран;

Шоссе 66, которое уже 100 лет соединяет Чикаго и Санта-Монику в Калифорнии.

The New York Times также советует путешественникам остановиться в отеле El Rancho в Гэллапе, куда приезжали такие знаменитости, как Кэтрин Хепберн и Грегори Пек. Среди других популярных идей для путешествий оказались:

остров Саба в Карибском море;

район Побленоу в Барселоне;

горы Непала;

Байройтский оперный фестиваль;

поездка на поезде по Канадским Скалистым горам;

Топ-Энд в Австралии;

город Пенанг в Малайзии.

