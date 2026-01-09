Названы топ-места для путешествий в 2026 году
В список вошли 52 направления, которые, по мнению авторов, заслуживают внимания путешественников. Так, первое место в списке заняла "Революционная Америка". В этом году США отмечают 250-летие своей независимости. По этому случаю издание рекомендует посетить страну, чтобы увидеть своими глазами приуроченные к этому событию мероприятия:
- матч чемпионата мира по футболу;
- концерт 4 июля на лужайке у Капитолия США в Вашингтоне.
На втором месте оказалась Варшава, польская столица, которая завоевала внимание авторов благодаря новому Музею современного искусства, расположенному в сталинской высотке Дома Культуры, и театру TR Warszawa.
"На протяжении десятилетий польская столица считалась скорее прагматичной, чем притягательной. В 2026 году ее нужно увидеть заново", – говорится в рекомендациях.
Третье место в рейтинге занял Бангкок, который привлекает туристов своими зелеными зонами, Центром современного искусства Dib Bangkok и восстановленным буддийским храмом Ват Чайваттханарам, открытым после 12 лет реставрации.
Кроме того, в список вошли:
- полуостров Оса в Коста-Рике;
- тигриный заповедник Бандхавгарх в Индии;
- Даллас, являющийся центром предстоящего чемпионата мира по футболу;
- алжирский портовый город Оран;
- Шоссе 66, которое уже 100 лет соединяет Чикаго и Санта-Монику в Калифорнии.
The New York Times также советует путешественникам остановиться в отеле El Rancho в Гэллапе, куда приезжали такие знаменитости, как Кэтрин Хепберн и Грегори Пек. Среди других популярных идей для путешествий оказались:
- остров Саба в Карибском море;
- район Побленоу в Барселоне;
- горы Непала;
- Байройтский оперный фестиваль;
- поездка на поезде по Канадским Скалистым горам;
- Топ-Энд в Австралии;
- город Пенанг в Малайзии.
