Туризм

Без брюк в метро решили покататься жители Лондона

Метро Лондона, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 04:40 Фото: pixabay
11 января лондонцы намерены ездить в метро без штанов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Londonist, акция называется No Trousers Tube Ride и проходит строго по сценарию. В 14:45 участники собираются в Чайнатауне, затем делятся на группы и в 15:00 разъезжаются по разным станциям.

По правилам акции, брюки надо снять только после входа в метро. При этом проехать пару остановок необходимо с максимально невозмутимым видом, а после – так же спокойно раствориться в городе.

Отдельное правило – нижнее белье должно быть максимально обычным и незаметным.

"Идея в том, чтобы выглядеть не эпатажно, а так, будто вы просто забыли брюки дома", – объяснили организаторы акции.

Также организаторы просят людей с тонкой душевной организацией воздержаться в этот день от поездок в лондонском общественном транспорте.

А работники аэропорта Норфолка в первые дни 2026 года решили спасти плюшевого медведя.

Алия Абди
Алия Абди
