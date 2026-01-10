Без брюк в метро решили покататься жители Лондона

11 января лондонцы намерены ездить в метро без штанов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Londonist, акция называется No Trousers Tube Ride и проходит строго по сценарию. В 14:45 участники собираются в Чайнатауне, затем делятся на группы и в 15:00 разъезжаются по разным станциям.

По правилам акции, брюки надо снять только после входа в метро. При этом проехать пару остановок необходимо с максимально невозмутимым видом, а после – так же спокойно раствориться в городе.

Отдельное правило – нижнее белье должно быть максимально обычным и незаметным.

"Идея в том, чтобы выглядеть не эпатажно, а так, будто вы просто забыли брюки дома", – объяснили организаторы акции.

Также организаторы просят людей с тонкой душевной организацией воздержаться в этот день от поездок в лондонском общественном транспорте.

