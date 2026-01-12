Самым популярным форматом отдыха в мире стали "Медленные путешествия"

Выяснилось, что путешественники все чаще выбирают неспешные поездки вместо активных туров по крупным городам с насыщенной программой, сообщает Zakon.kz.

Растет популярность формата slow travel, или "медленных путешествий". Такую тенденцию фиксируют международные сервисы бронирования, пишет CNBC Make it.

Он предполагает, что туристы проводят больше времени в одном месте и никуда не бегут. Они выбирают небольшие и порой непопулярные города, а торопливому осмотру достопримечательной предпочитают спокойный отдых и созерцание природы.

Со слов зарубежных путешественников, им интересно останавливаться на фермах или рядом с ними.

"Интерес к таким направлениям особенно заметно растет среди представителей поколения Z. Так, за последние два года количество отзывов на американской платформе для аренды жилья Vrbo с упоминанием ферм увеличилось на 300% в годовом выражении", – отмечают аналитики.

Эксперты туристической отрасли связывают этот сдвиг с общей усталостью людей от постоянной спешки и попыток "выполнить план" в ущерб своему физическому и психологическому состоянию. По их словам, сегодня большим спросом пользуется восстановительный отдых:

минимум перемещений;

больше времени на природе;

возможность провести отпуск без жесткого графика.

Изменение предпочтений заметно и в других сегментах туристического рынка. Так, 91% путешественников заинтересованы в поездках, ориентированных на чтение и спокойное совместное времяпрепровождение. В связи с этим выросла популярность групповых читательских ретритов.

"Количество упоминаний чтения и книг в отзывах гостей на Vrbo за год увеличилось на 285%. А на платформе Pinterest заметно увеличилось число запросов, связанных с книжными ретритами и поездками книжных клубов", – говорится в публикации.

Неспешные путешествия, как правило, предполагают проживание в одном месте и отказ от затрат на постоянные переезды и экскурсии, что делает их привлекательными для небольших групп и компаний друзей.

"Интерес к slow travel формируется не как краткосрочная мода, а как устойчивый сдвиг в потребительском поведении", – утверждают аналитики.

