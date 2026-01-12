#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Туризм

Самым популярным форматом отдыха в мире стали "Медленные путешествия"

Медленные путешествия, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 02:27 Фото: pixabay
Выяснилось, что путешественники все чаще выбирают неспешные поездки вместо активных туров по крупным городам с насыщенной программой, сообщает Zakon.kz.

Растет популярность формата slow travel, или "медленных путешествий". Такую тенденцию фиксируют международные сервисы бронирования, пишет CNBC Make it.

Он предполагает, что туристы проводят больше времени в одном месте и никуда не бегут. Они выбирают небольшие и порой непопулярные города, а торопливому осмотру достопримечательной предпочитают спокойный отдых и созерцание природы.

Со слов зарубежных путешественников, им интересно останавливаться на фермах или рядом с ними.

"Интерес к таким направлениям особенно заметно растет среди представителей поколения Z. Так, за последние два года количество отзывов на американской платформе для аренды жилья Vrbo с упоминанием ферм увеличилось на 300% в годовом выражении", – отмечают аналитики.

Эксперты туристической отрасли связывают этот сдвиг с общей усталостью людей от постоянной спешки и попыток "выполнить план" в ущерб своему физическому и психологическому состоянию. По их словам, сегодня большим спросом пользуется восстановительный отдых:

  • минимум перемещений;
  • больше времени на природе;
  • возможность провести отпуск без жесткого графика.

Изменение предпочтений заметно и в других сегментах туристического рынка. Так, 91% путешественников заинтересованы в поездках, ориентированных на чтение и спокойное совместное времяпрепровождение. В связи с этим выросла популярность групповых читательских ретритов.

"Количество упоминаний чтения и книг в отзывах гостей на Vrbo за год увеличилось на 285%. А на платформе Pinterest заметно увеличилось число запросов, связанных с книжными ретритами и поездками книжных клубов", – говорится в публикации.

Неспешные путешествия, как правило, предполагают проживание в одном месте и отказ от затрат на постоянные переезды и экскурсии, что делает их привлекательными для небольших групп и компаний друзей.

"Интерес к slow travel формируется не как краткосрочная мода, а как устойчивый сдвиг в потребительском поведении", – утверждают аналитики.

В Китае открылся новый "рай для геймеров".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Антарктида стала одним из самых популярных мест для путешествий
02:40, 30 октября 2024
Антарктида стала одним из самых популярных мест для путешествий
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
15:46, 04 января 2024
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Пешком по Европе: пенсионер из Улытау отправился в новое путешествие
04:40, 19 августа 2025
Пешком по Европе: пенсионер из Улытау отправился в новое путешествие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: