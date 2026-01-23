Тюрьму в Японии переделали в роскошный отель

В июне 2026 года люксовый отель откроется для гостей и станет первым в Японии, который создали из бывшей тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте говорится, что гостям будут представлены 48 номеров класса "Люкс". Каждый номер был переоборудован из тюремных камер-одиночек. Номера разделены на отдельные зоны для:

сна;

отдыха;

приема пищи.

При этом дизайн подобран таким образом, чтобы создать контраст между прежней историей этого места и современностью: кирпичная кладка сочетается там с домашним уютом деревянного интерьера. Цены за одну ночь в номере составляют от 200 до 260 долларов.

Фото: hoshinoresorts

Тюрьму Нара в 2017 году признали национальным культурным достоянием, и здание тщательно отреставрировали. Поэтому отель сохранил характерные архитектурные элементы – фасады из красного кирпича, стальные каркасы и радиально расположенные тюремные блоки.

"Также рядом с отелем для посетителей откроется музей, посвященный тюремному прошлому этого места", – говорится на сайте отеля.

Таким образом, власти префектуры Нара планируют повысить туристический потенциал региона: увеличить средние расходы приезжающих и сделать так, чтобы они оставались в Наре дольше одних суток. На данный момент в среднем туристы тратят около 45 долларов на территории региона, что намного ниже среднего показателя по стране в 70 долларов.

