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Премьер Бектенов озвучил основные проблемы астанинской агломерации

Премьер Бектенов озвучил основные проблемы астанинской агломерации Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 27 февраля 2024 года озвучил основные проблемы астанинской агломерации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, основными проблемами астанинской агломерации являются резкий рост численности населения в пригородах и ежедневная маятниковая миграция в столицу и обратно.

"Это значительно увеличивает нагрузку на всю инфраструктуру Астаны, ее экологию и безопасность. Люди переезжают жить ближе к столице. Это естественный процесс. Понять можно. Однако такая миграция сказывается на рынке труда, способствует росту безработицы в области. Поэтому предстоит проделать значительную работу для решения данных проблем", – указал Олжас Бектенов.

Он указал на необходимость открывать постоянные рабочие места в пригородах.

"Необходимо придать экономическую специфику каждому из 45 сельских населенных пунктов. Тогда будет достигнута самообеспеченность как самих сел, так и Астаны в необходимой продукции животноводства, растениеводства, строительной индустрии и других сфер. Ведь до сих пор не решен вопрос создания продовольственного пояса вокруг столицы. Это мы должны признать. Его можно создавать в том числе и в этих населенных пунктах", – заявил Олжас Бектенов.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в Астану ежедневно приезжают на работу 200 тыс. человек.

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