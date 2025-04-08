#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Туризм

Лыжные трассы построят в Восточно-Казахстанской области

зимний спорт, ВКО, Министерство туризма и спорта , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 12:48 Фото: pixabay
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства 8 апреля 2025 года рассказал о планах развития горного туризма в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минтуризма, согласно международному опыту, средний расход туристов, отдыхающих в горах, составляет 350 долларов. Для сравнения, данный показатель в пляжном туризме составляет 50 долларов.

"В ряде других регионов Казахстана также имеется потенциал для развития горного туризма, в частности в Восточно-Казахстанской области. Как вы знаете, по поручению главы государства ведется строительство аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане. В этой связи министерством совместно с акиматом ВКО уже начата проработка развития горного туризма на территории порядка 1000 га с созданием до 70 км лыжных трасс", – сообщил Ербол Мырзабосынов.

Ранее заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев ответил на критику экологов в адрес Комплексного плана развития горного кластера Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
За всеми туалетами в стране уследить Минтуризма не может: ответ на критику казахстанцев
Туризм
13:13, Сегодня
За всеми туалетами в стране уследить Минтуризма не может: ответ на критику казахстанцев
Минтуризма об Алматинском горном кластере: Реализация не может идти вразрез экологических требований
Туризм
12:20, Сегодня
Минтуризма об Алматинском горном кластере: Реализация не может идти вразрез экологических требований
QR-коды появятся в аэропортах, на вокзалах и в местах скопления туристов в Казахстане
Туризм
11:33, Сегодня
QR-коды появятся в аэропортах, на вокзалах и в местах скопления туристов в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: