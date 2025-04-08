Лыжные трассы построят в Восточно-Казахстанской области

Фото: pixabay

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства 8 апреля 2025 года рассказал о планах развития горного туризма в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минтуризма, согласно международному опыту, средний расход туристов, отдыхающих в горах, составляет 350 долларов. Для сравнения, данный показатель в пляжном туризме составляет 50 долларов. "В ряде других регионов Казахстана также имеется потенциал для развития горного туризма, в частности в Восточно-Казахстанской области. Как вы знаете, по поручению главы государства ведется строительство аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане. В этой связи министерством совместно с акиматом ВКО уже начата проработка развития горного туризма на территории порядка 1000 га с созданием до 70 км лыжных трасс", – сообщил Ербол Мырзабосынов. Ранее заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев ответил на критику экологов в адрес Комплексного плана развития горного кластера Алматы.

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