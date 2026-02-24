Питоны плавают по улицам популярного курорта

На популярном у путешественников Бали начался сезон дождей, и улицы острова за несколько дней превратились в реки, сообщает Zakon.kz.

Сильнейшие дожди вызвали масштабные наводнения в ключевых туристических районах Бали. Под водой оказались улицы популярных курортов Кута, Легиан и Семиньяк, местных жителей и туристов эвакуируют, пишет "Турпром". Уровень воды на улицах в наиболее пострадавших районах достигал 30-70 сантиметров. Власти объявили предупреждение об экстремальной погоде для Куты и Денпасара.

Находящиеся на острове россияне рассказали Mash, что последние три дня дождь шел без перерыва: из берегов вышла река Бадунг, которая заливает крупнейшие жилые массивы самых популярных туристических зон Бадунг, Джембрана и Гианьяр. Некоторые говорят, что подобного не видели уже 15 лет.

В соцсетях распространяют видео с затопленными улицами. На одном, например, мужчина эвакуируется вместе с собакой. А на другом по улице плывет огромная змея.

