Питоны плавают по улицам популярного курорта
Сильнейшие дожди вызвали масштабные наводнения в ключевых туристических районах Бали. Под водой оказались улицы популярных курортов Кута, Легиан и Семиньяк, местных жителей и туристов эвакуируют, пишет "Турпром". Уровень воды на улицах в наиболее пострадавших районах достигал 30-70 сантиметров. Власти объявили предупреждение об экстремальной погоде для Куты и Денпасара.
Находящиеся на острове россияне рассказали Mash, что последние три дня дождь шел без перерыва: из берегов вышла река Бадунг, которая заливает крупнейшие жилые массивы самых популярных туристических зон Бадунг, Джембрана и Гианьяр. Некоторые говорят, что подобного не видели уже 15 лет.
В соцсетях распространяют видео с затопленными улицами. На одном, например, мужчина эвакуируется вместе с собакой. А на другом по улице плывет огромная змея.
