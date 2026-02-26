#Референдум-2026
#Казахмыс
Туризм

Новый тип туристических и гостевых виз выдает Великобритания с 25 февраля

Визы в Великобританию, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 06:50 Фото: pixabay
С 25 февраля 2026 года власти Великобритании перешли на новый тип туристических и гостевых виз, сообщает Zakon.kz.

Теперь вместо бумажных виз гостям страны и людям, которые летят через британские аэропорты транзитом, будут выдавать визы в электронном формате. Об этом напомнили на сайте визового центра страны.

"С 25 февраля 2026 года вы можете не получить визовую наклейку в паспорте. Это связано с тем, что электронные визы – цифровую запись вашей личности и иммиграционного статуса заменяют виньетки. Вместо этого вам потребуется создать учетную запись UKVI и получить доступ к своей электронной визе, чтобы увидеть предоставленное вам разрешение до поездки в Великобританию", – сообщает визовый центр Великобритании.

Обращение адресовано претендентам на получение гостевой визы, а также некоторых других типов виз, включая сезонную визу, визу для иностранных домашних работников, визу для транзита через аэропорт и разрешение на проживание для членов семьи в рамках программы урегулирования статуса граждан ЕС.

Правительство Афганистана планирует выдавать ВНЖ иностранцам за инвестиции в экономику государства.

Фото Алия Абди
Алия Абди
