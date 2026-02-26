#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Туризм

Раскрыт портрет иностранного туриста, посещающего Казахстан

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС Нурбол Байжанов на брифинге в СЦК 26 февраля 2026 года рассказал, кто чаще всего приезжает в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что в 2025 году по различным туристским целям страну посетили 15,7 млн иностранных посетителей, без учета трудовых мигрантов и лиц, прибывших на постоянное место жительства. В 2024 году этот показатель составлял 15,3 млн человек.

"Положительная динамика указывает на повышение интереса со стороны зарубежных рынков. Совокупный доход объектов размещения, включая гостиницы, базы отдыха и гостевые дома, составил 268 млрд тенге, что на 44 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост обеспечен как увеличением количества размещенных туристов, так и расширением спектра предлагаемых услуг", – отметил он.

Он же представил портрет иностранного туриста.

"В этом вопросе мы ориентируемся по данным системы e-qonaq. Сегментация иностранного туриста показывает следующие особенности: доминирует возрастная группа 30-49 лет – наиболее активные и платежеспособные туристы. Преобладают мужчины (71%). В топ стран-лидеров входят Россия, Узбекистан, Китай, Индия, Германия, Южная Корея и арабские страны", – резюмировал спикер.

17 февраля 2026 года сообщалось, что национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с июня начнет регулярные полеты в Шымкент. Авиабилеты по новому направлению уже в продаже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Как будут привлекать туристов в Алматы, Бурабай и Мангистау
15:24, Сегодня
Как будут привлекать туристов в Алматы, Бурабай и Мангистау
Сколько туристов привлечет матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы
12:12, 29 сентября 2025
Сколько туристов привлечет матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы
Еще в одном регионе Казахстана будут искать нефть
13:33, 13 февраля 2026
Еще в одном регионе Казахстана будут искать нефть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: