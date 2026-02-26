Раскрыт портрет иностранного туриста, посещающего Казахстан

И.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС Нурбол Байжанов на брифинге в СЦК 26 февраля 2026 года рассказал, кто чаще всего приезжает в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что в 2025 году по различным туристским целям страну посетили 15,7 млн иностранных посетителей, без учета трудовых мигрантов и лиц, прибывших на постоянное место жительства. В 2024 году этот показатель составлял 15,3 млн человек.

"Положительная динамика указывает на повышение интереса со стороны зарубежных рынков. Совокупный доход объектов размещения, включая гостиницы, базы отдыха и гостевые дома, составил 268 млрд тенге, что на 44 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост обеспечен как увеличением количества размещенных туристов, так и расширением спектра предлагаемых услуг", – отметил он.

Он же представил портрет иностранного туриста.

"В этом вопросе мы ориентируемся по данным системы e-qonaq. Сегментация иностранного туриста показывает следующие особенности: доминирует возрастная группа 30-49 лет – наиболее активные и платежеспособные туристы. Преобладают мужчины (71%). В топ стран-лидеров входят Россия, Узбекистан, Китай, Индия, Германия, Южная Корея и арабские страны", – резюмировал спикер.

17 февраля 2026 года сообщалось, что национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с июня начнет регулярные полеты в Шымкент. Авиабилеты по новому направлению уже в продаже.