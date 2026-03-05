#Референдум-2026
Туризм

Огромные и опасные для человека медузы заполнили курортные берега Турции

медузы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:55 Фото: pixabay
Туристов и местных жителей призвали к предельной осторожности во время отдыха на средиземноморском побережье Турции из-за огромных ядовитых медуз, сообщает Zakon.kz.

Сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу рассказал, что на берегах турецкой Антальи зафиксировано массовое скопление опасных для человека медуз вида Rhopilema nomadica, известных как медузы-кочевники.

ядовитая медуза в Анталье, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:55

Фото: metaanalizhaber.com

По словам специалиста, эти морские обитатели изначально обитали в Красном море, но смогли проникнуть в Средиземное через Суэцкий канал. На сегодняшний день они считаются самыми крупными представителями своего рода в этом регионе, постепенно мигрируя из Восточного Средиземноморья в западном направлении.

"Уже десять дней дует сильный ветер, по этой причине течения отнесли огромное число медуз внутрь Анталийского залива. Как минимум до начала мая будет наблюдаться это явление, а к июню вода в море прогреется и медуз не останется, таким образом, угроза исчезнет", – приводит 5-tv.ru слова ученого.

Мехмет Гекоглу предупредил, что медузы-кочевники могут достигать внушительных размеров, чуть больше скороварки, и весить до 10 килограммов. Длина их щупалец порой доходит до полутора метров. Он настоятельно рекомендует избегать любых контактов с белыми образованиями в воде и не прикасаться к особям, выброшенным на песок.

"Если вы коснулись медузы, необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой, если есть антигистаминный крем – используйте", – добавил эксперт.

По его словам, в 2025 году такой миграции не было. Если она и происходила, то в открытом море.

Ожидается, что ситуация нормализуется в начале лета, когда повышение температуры воды заставит ядовитых существ покинуть акваторию курорта.

В январе 2026-го в Бразилии пираньи стаей напали на людей на популярном курорте.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
