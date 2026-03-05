Огромные и опасные для человека медузы заполнили курортные берега Турции
Сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу рассказал, что на берегах турецкой Антальи зафиксировано массовое скопление опасных для человека медуз вида Rhopilema nomadica, известных как медузы-кочевники.
Фото: metaanalizhaber.com
По словам специалиста, эти морские обитатели изначально обитали в Красном море, но смогли проникнуть в Средиземное через Суэцкий канал. На сегодняшний день они считаются самыми крупными представителями своего рода в этом регионе, постепенно мигрируя из Восточного Средиземноморья в западном направлении.
"Уже десять дней дует сильный ветер, по этой причине течения отнесли огромное число медуз внутрь Анталийского залива. Как минимум до начала мая будет наблюдаться это явление, а к июню вода в море прогреется и медуз не останется, таким образом, угроза исчезнет", – приводит 5-tv.ru слова ученого.
Мехмет Гекоглу предупредил, что медузы-кочевники могут достигать внушительных размеров, чуть больше скороварки, и весить до 10 килограммов. Длина их щупалец порой доходит до полутора метров. Он настоятельно рекомендует избегать любых контактов с белыми образованиями в воде и не прикасаться к особям, выброшенным на песок.
"Если вы коснулись медузы, необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой, если есть антигистаминный крем – используйте", – добавил эксперт.
По его словам, в 2025 году такой миграции не было. Если она и происходила, то в открытом море.
Ожидается, что ситуация нормализуется в начале лета, когда повышение температуры воды заставит ядовитых существ покинуть акваторию курорта.
