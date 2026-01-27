Пираньи стаей напали на людей на популярном курорте

По меньшей мере десять человек получили травмы в результате нападения пираний во время купания в реке Парагуаку на северо-востоке Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, инцидент произошел в популярном месте отдыха, которое в выходные и праздничные дни посещают до 2 000 человек. Большинство укусов пираний пришлись на ступни и лодыжки.

После нападений местные власти объявили о временном закрытии участка реки для купания. Также планируется установка предупреждающих знаков и проведение технического исследования для выяснения причин участившихся атак.

Представители прибрежного киоска, работавшего в районе происшествия, сообщили, что оказали первую помощь пострадавшим и направили их в ближайшие медицинские учреждения.

Экологический специалист в комментарии местным СМИ отметил, что пираньи являются обычными обитателями реки Парагуаку, но нападения на людей происходят редко.

По его словам, возможной причиной агрессивного поведения рыбы могли стать высокие температуры воды, вызывающие стресс у животных.

