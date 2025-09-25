На берег США выбрасывает новый вид медуз с 20-метровыми щупальцами

Огромные медузы с щупальцами длиной около 20 метров были замечены у побережья Техаса (США) на этой неделе, ужаснув отдыхающих на пляже, сообщает Zakon.kz.

По данным The New York Post, по меньшей мере 10 студенистых гигантов, известных как "розовые злодеи" из-за их цвета, были выброшены на 15-километровый участок пляжа. Щупальца "розовых злодеев", известных как Drymonema larsoni, могут достигать 20 метров и весить до 23 килограммов.

В 2011 году было подтверждено, что это, похожее на что-то инопланетное, существо является новым видом. Это произошло через 90 лет после того, как была задокументирована последняя новая медуза.

В конце лета и начале осени "розовые злодеи" перемещаются к побережью Мексиканского залива в Техасе, чтобы охотиться на лунных медуз, которые являются одними из самых распространенных морских существ, встречающихся в регионе.

Пока лунные медузы следуют за течением, поглощая планктон, гораздо более крупные медузы заманивают их в ловушку своими простирающимися огромными щупальцами, которые к тому же выделяют пищеварительные соки, чтобы расщепить добычу.

Розовые злодеи" обычно не живут очень долго без надежного источника пищи и чувствительны к изменениям окружающей среды. Если нет лунных медуз и вода становится очень холодной, они вымирают очень быстро.

Несмотря на свое страшное название и массивные размеры, укусы этих медуз являются не сильно болезненными для человека. Они не пригодны для употребления в пищу человеком, и как только их выбрасывает на берег, они обычно тают, как мороженое, или быстро съедаются птицами.

