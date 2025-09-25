#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
542.8
637.84
6.49
Наука и технологии

На берег США выбрасывает новый вид медуз с 20-метровыми щупальцами

Медуза, берег, вода, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 07:30 Фото: Институт морских исследований Харте
Огромные медузы с щупальцами длиной около 20 метров были замечены у побережья Техаса (США) на этой неделе, ужаснув отдыхающих на пляже, сообщает Zakon.kz.

По данным The New York Post, по меньшей мере 10 студенистых гигантов, известных как "розовые злодеи" из-за их цвета, были выброшены на 15-километровый участок пляжа. Щупальца "розовых злодеев", известных как Drymonema larsoni, могут достигать 20 метров и весить до 23 килограммов.

В 2011 году было подтверждено, что это, похожее на что-то инопланетное, существо является новым видом. Это произошло через 90 лет после того, как была задокументирована последняя новая медуза.

В конце лета и начале осени "розовые злодеи" перемещаются к побережью Мексиканского залива в Техасе, чтобы охотиться на лунных медуз, которые являются одними из самых распространенных морских существ, встречающихся в регионе.

Пока лунные медузы следуют за течением, поглощая планктон, гораздо более крупные медузы заманивают их в ловушку своими простирающимися огромными щупальцами, которые к тому же выделяют пищеварительные соки, чтобы расщепить добычу.

Розовые злодеи" обычно не живут очень долго без надежного источника пищи и чувствительны к изменениям окружающей среды. Если нет лунных медуз и вода становится очень холодной, они вымирают очень быстро.

Несмотря на свое страшное название и массивные размеры, укусы этих медуз являются не сильно болезненными для человека. Они не пригодны для употребления в пищу человеком, и как только их выбрасывает на берег, они обычно тают, как мороженое, или быстро съедаются птицами.

Ранее стало известно, почему Красное море атаковали стаи акул.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Выяснилось, кто более вынослив на работе – миллениалы или зумеры
06:58, Сегодня
Выяснилось, кто более вынослив на работе – миллениалы или зумеры
Вторая за сутки продолжительная вспышка на Солнце ударила по Земле
05:40, Сегодня
Вторая за сутки продолжительная вспышка на Солнце ударила по Земле
В Китае возвели самую высокую плотину в мире высотой в 80-этажное здание
04:30, 25 сентября 2025
В Китае возвели самую высокую плотину в мире высотой в 80-этажное здание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: