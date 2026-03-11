Девушка всю жизнь копила на поездку в Таиланд и впала там в кому

Жительница Крыма Екатерина мечтала о поездке за границу, которая в итоге обернулась трагедией, сообщает Zakon.kz.

Девушка с ограниченными возможностями из города Саки (Крым) работает швеей в городе Саки (Крым). На турпоездку она копила всю сознательную жизнь. Выбор пал на Таиланд, куда она отправилась с сестрой.

Как пишет "База", в Паттайе у девушки воспалился зуб мудрости и его удалили в местной больнице по страховке. Но утром 8 марта ее состояние ухудшилось: поднималась температура до 40 градусов, начался бред. Екатерина потеряла сознание и выпала из коляски. Ее госпитализировали в Чонбури. Там у девушки посинели губы, начались судороги, и она впала в кому.

Уже два дня Екатерина без сознания, страховка закончилась, и каждый день в больнице обходится в 15 тысяч бат (более 230 тыс. тенге).

Обратные билеты у девушки и ее сестры забронированы на 11 марта, но вылететь домой они не смогут: во‑первых, девушка не транспортабельна, во‑вторых – стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби.

Ассоциация туроператоров России ранее сообщила, что в Таиланде могут находиться около 10 тысяч российских туристов с обратными билетами через ближневосточные хабы.