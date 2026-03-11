#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Туризм

Девушка всю жизнь копила на поездку в Таиланд и впала там в кому

больница, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:56 Фото: pixabay
Жительница Крыма Екатерина мечтала о поездке за границу, которая в итоге обернулась трагедией, сообщает Zakon.kz.

Девушка с ограниченными возможностями из города Саки (Крым) работает швеей в городе Саки (Крым). На турпоездку она копила всю сознательную жизнь. Выбор пал на Таиланд, куда она отправилась с сестрой.

Как пишет "База", в Паттайе у девушки воспалился зуб мудрости и его удалили в местной больнице по страховке. Но утром 8 марта ее состояние ухудшилось: поднималась температура до 40 градусов, начался бред. Екатерина потеряла сознание и выпала из коляски. Ее госпитализировали в Чонбури. Там у девушки посинели губы, начались судороги, и она впала в кому.

Уже два дня Екатерина без сознания, страховка закончилась, и каждый день в больнице обходится в 15 тысяч бат (более 230 тыс. тенге).

Обратные билеты у девушки и ее сестры забронированы на 11 марта, но вылететь домой они не смогут: во‑первых, девушка не транспортабельна, во‑вторых – стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби.

Ассоциация туроператоров России ранее сообщила, что в Таиланде могут находиться около 10 тысяч российских туристов с обратными билетами через ближневосточные хабы. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Внучку Трампа захейтили после поездки в дорогой супермаркет
02:22, 12 марта 2026
Внучку Трампа захейтили после поездки в дорогой супермаркет
Казахстанец впал в кому после купания в Таиланде
12:35, 04 июня 2023
Казахстанец впал в кому после купания в Таиланде
Тигран Кеосаян впал в кому
02:53, 09 января 2025
Тигран Кеосаян впал в кому
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
04:36, 12 марта 2026
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: