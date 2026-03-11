Полиция Алматы "встряхнула" курьерские службы: многие оказались без прав и страховки

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы поделилась итогами первого дня комплексных оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок", "Безопасный курьер" и "Нелегал", сообщает Zakon.kz.

Известно, что за день отработок на территории мегаполиса выявлено 158 правонарушений.

Значительная часть их связана с деятельностью лиц, осуществляющих курьерскую доставку, 73 факта нарушений допущены курьерами.

Среди наиболее распространенных нарушений стоит отметить:

45 фактов управления транспортом без водительского удостоверения,

22 факта управления без страхового полиса,

48 фактов эксплуатации мопедов без государственных регистрационных номерных знаков.

Одновременно сотрудники полиции проверяют соблюдение миграционного законодательства. Уже в этой сфере выявлено 138 нарушений:

17 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами,

121 факт нарушения правил пребывания на территории Республики Казахстан.

Всего 138 иностранных граждан привлечены к административной ответственности.

"Курьерские службы являются неотъемлемой частью городской жизни, однако вместе с ростом этого сегмента важно обеспечить соблюдение требований безопасности и законодательства". Глава Управления координации профилактической работы ДП Алматы Жандос Кавлиев

Ранее в ДП Алматы заявили, что в городе выросло число фактов неповиновения законным требованиям сотрудников полиции, а также случаев оскорблений и физического противодействия при исполнении ими служебных обязанностей.