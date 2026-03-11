#Референдум-2026
Общество

Полиция Алматы "встряхнула" курьерские службы: многие оказались без прав и страховки

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:03 Фото: pexels
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы поделилась итогами первого дня комплексных оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок", "Безопасный курьер" и "Нелегал", сообщает Zakon.kz.

Известно, что за день отработок на территории мегаполиса выявлено 158 правонарушений.

Значительная часть их связана с деятельностью лиц, осуществляющих курьерскую доставку, 73 факта нарушений допущены курьерами.

Среди наиболее распространенных нарушений стоит отметить:

  • 45 фактов управления транспортом без водительского удостоверения,
  • 22 факта управления без страхового полиса,
  • 48 фактов эксплуатации мопедов без государственных регистрационных номерных знаков.

Одновременно сотрудники полиции проверяют соблюдение миграционного законодательства. Уже в этой сфере выявлено 138 нарушений:

  • 17 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами,
  • 121 факт нарушения правил пребывания на территории Республики Казахстан.

Всего 138 иностранных граждан привлечены к административной ответственности.

"Курьерские службы являются неотъемлемой частью городской жизни, однако вместе с ростом этого сегмента важно обеспечить соблюдение требований безопасности и законодательства".Глава Управления координации профилактической работы ДП Алматы Жандос Кавлиев

Страх перед законом или клиентом: можно ли навести порядок в работе курьеров

Ранее в ДП Алматы заявили, что в городе выросло число фактов неповиновения законным требованиям сотрудников полиции, а также случаев оскорблений и физического противодействия при исполнении ими служебных обязанностей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
