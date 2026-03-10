Около 10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде

В Таиланде могут находиться около 10 тысяч российских туристов с обратными билетами через ближневосточные хабы. Такую информацию раскрыла Ассоциация туроператоров России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила АТОР, туроператоры разнятся в оценке числа задержавшихся в Таиланде туристов. У одних компаний насчитывается 25 человек, у других – 100-150.

По оценке туроператоров, в общей сложности сейчас в Таиланде находятся менее 800 туристов с пропущенными стыковочными вылетами через хабы стран Персидского залива – их количество меняется по мере их выезда.

"В Таиланде сейчас могут находиться порядка 10 тыс. организованных и самостоятельных туристов с обратными билетами со стыковками в ближневосточных странах. Из-за отмены большинства из этих стыковок туристы вынуждены задерживаться в стране или вылетать "окольными путями", – говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что туроператоры помогают организованным туристам, продлевая проживание и предлагая альтернативные варианты перелетов через Узбекистан и Китай.

Власти Таиланда также поддерживают туристов: россиянам разрешили оставаться в стране на дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке и истек разрешенный срок безвизового пребывания.

Наиболее сложная ситуация сложилась у туристов, которые должны были вылетать рейсами Air Arabia: у авиакомпании не будет коммерческих рейсов до 22 марта, а о вывозных рейсах перевозчик пока не сообщал.

Ранее туристы пожаловались на кражу посадочных талонов при вылете из ОАЭ.