Туризм

Около 10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 03:30 Фото: pixabay
В Таиланде могут находиться около 10 тысяч российских туристов с обратными билетами через ближневосточные хабы. Такую информацию раскрыла Ассоциация туроператоров России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила АТОР, туроператоры разнятся в оценке числа задержавшихся в Таиланде туристов. У одних компаний насчитывается 25 человек, у других – 100-150.

По оценке туроператоров, в общей сложности сейчас в Таиланде находятся менее 800 туристов с пропущенными стыковочными вылетами через хабы стран Персидского залива – их количество меняется по мере их выезда.

"В Таиланде сейчас могут находиться порядка 10 тыс. организованных и самостоятельных туристов с обратными билетами со стыковками в ближневосточных странах. Из-за отмены большинства из этих стыковок туристы вынуждены задерживаться в стране или вылетать "окольными путями", – говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что туроператоры помогают организованным туристам, продлевая проживание и предлагая альтернативные варианты перелетов через Узбекистан и Китай.

Власти Таиланда также поддерживают туристов: россиянам разрешили оставаться в стране на дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке и истек разрешенный срок безвизового пребывания.

Наиболее сложная ситуация сложилась у туристов, которые должны были вылетать рейсами Air Arabia: у авиакомпании не будет коммерческих рейсов до 22 марта, а о вывозных рейсах перевозчик пока не сообщал.

Ранее туристы пожаловались на кражу посадочных талонов при вылете из ОАЭ.

Аксинья Титова
Читайте также
Десятки туристов застряли на тонущем катере в Таиланде
20:05, 12 марта 2025
Десятки туристов застряли на тонущем катере в Таиланде
Туриста из России пытали и убили в Таиланде
10:47, 04 сентября 2024
Туриста из России пытали и убили в Таиланде
Катер с туристами из Казахстана и России взорвался у берегов Таиланда
11:03, 01 апреля 2025
Катер с туристами из Казахстана и России взорвался у берегов Таиланда
