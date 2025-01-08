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Культура и шоу-бизнес

Тигран Кеосаян впал в кому

Здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 02:53 Фото: Instagram/historykino
Режиссер и телеведущий оказался в коме после клинической смерти, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января рассказала его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. С ее слов, она до последнего это скрывала, но звонки журналистов вынудили ее сделать заявление.

Далее Симоньян объяснила, что у ее мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем.

"Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", – добавила она.

Предположительно, Кеосаян попал в больницу в конце декабря, сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

А 41-летняя Алсу рассказала, как работа с психологом помогла ей решиться на развод.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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