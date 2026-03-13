#Референдум-2026
Туризм

Спрос на частные рейсы с Ближнего Востока вырос почти в 10 раз

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 07:31 Фото: unsplash
Спрос на частные чартерные рейсы с Ближнего Востока резко возрос с начала американо-израильского конфликта с Ираном. Путешественники платят астрономические цены, чтобы покинуть регион, сообщает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, десятки тысяч путешественников оказались в затруднительном положении, и хотя некоторые авиакомпании вновь открывают ограниченное количество маршрутов, те, у кого есть средства, нашли способ обойти хаос: арендовать частный самолет для бегства с Ближнего Востока.

Как заявил CNN Джон Мэттьюз, председатель и основатель компании AirX, в основном поступают запросы от сверхбогатых семей, транснациональных корпораций о переезде высших руководителей, а также от спортивных групп и музыкальных коллективов.

Обычно из столицы Омана Маската, Дубая и саудовской столицы Эр-Рияда совершается около 10-15 рейсов на частных самолетах в день, но в среду на прошлой неделе этот показатель вырос до 98.

Рост спроса, ограниченное количество доступных самолетов и более высокие страховые затраты способствовали росту цен, отметил Форстер, как и тот факт, что самолеты возвращаются в регион пустыми в подавляющем большинстве случаев. Это означает, что клиенты оплачивают полет в обе стороны.

В одном из рейсов группа из 12 человек и их собака летели из Маската в Стамбул, что заняло пять часов, за 145 тысяч долларов. Тот же рейс стоил бы около 60 тыс. долларов до конфликта, что эквивалентно увеличению на 142%.

Ранее мы писали о том, что около 10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде.

Аксинья Титова
