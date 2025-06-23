Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 23 июня 2025 года, заявила о продлении отмены рейсов на Ближний Восток в связи с эскалацией конфликта, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, Air Astana отменяет на 24 июня следующие рейсы:
- KC205/206/Астана – Дубай – Астана.
- KC897/898/Алматы – Дубай – Алматы.
- KC551/552/Шымкент – Доха – Шымкент (чартер).
"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов. Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня по мере улучшения ситуации", – заявили в пресс-службе авиакомпании.
Об отмене рейсов на Ближний Восток в Air Astana впервые заявили 22 июня 2025 года.
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