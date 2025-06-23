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Общество

Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 17:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 23 июня 2025 года, заявила о продлении отмены рейсов на Ближний Восток в связи с эскалацией конфликта, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, Air Astana отменяет на 24 июня следующие рейсы:

  • KC205/206/Астана – Дубай – Астана.
  • KC897/898/Алматы – Дубай – Алматы.
  • KC551/552/Шымкент – Доха – Шымкент (чартер).
"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов. Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня по мере улучшения ситуации", – заявили в пресс-службе авиакомпании.

Об отмене рейсов на Ближний Восток в Air Astana впервые заявили 22 июня 2025 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 17:15
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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