Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 23 июня 2025 года, заявила о продлении отмены рейсов на Ближний Восток в связи с эскалацией конфликта, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, Air Astana отменяет на 24 июня следующие рейсы: KC205/206/Астана – Дубай – Астана.

KC897/898/Алматы – Дубай – Алматы.

KC551/552/Шымкент – Доха – Шымкент (чартер). "Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов. Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня по мере улучшения ситуации", – заявили в пресс-службе авиакомпании. Об отмене рейсов на Ближний Восток в Air Astana впервые заявили 22 июня 2025 года. Материал по теме Ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан, рассказали в МИД Все новости про ирано-израильский конфликт можете прочитать здесь.

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