Казахстанская авиакомпания заявила об отмене рейсов на Ближний Восток

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Группа компаний Air Astana заявила об отмене рейсов на 23 июня, сообщает Zakon.kz.

Отменяются следующие рейсы:

KC191/192/ Атырау – Дубаи – Атырау;

KC205/206/ Астана – Дубаи – Астана;

KC897/898/ Алматы – Дубаи – Алматы;

KC655/656/ Астана – Доха – Астана.

Как уточняется, авиакомпания дополнительно сообщит в случае дальнейших отмен рейсов.

Накануне, 19 июня, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi заявила о приостановке полетов между Астаной и Абу-Даби. Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai тоже приостановила полеты в Казахстан. А 20 июня были приостановлены полеты между Атырау и Дубаем.

13 июня 2025 года авиакомпании Air Astana и FlyArystan предупредили пассажиров об облете воздушного пространства Ирана и Ирака.