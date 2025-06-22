Казахстанская авиакомпания заявила об отмене рейсов на Ближний Восток
Фото: pixabay
В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Группа компаний Air Astana заявила об отмене рейсов на 23 июня, сообщает Zakon.kz.
Отменяются следующие рейсы:
- KC191/192/ Атырау – Дубаи – Атырау;
- KC205/206/ Астана – Дубаи – Астана;
- KC897/898/ Алматы – Дубаи – Алматы;
- KC655/656/ Астана – Доха – Астана.
Как уточняется, авиакомпания дополнительно сообщит в случае дальнейших отмен рейсов.
Накануне, 19 июня, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi заявила о приостановке полетов между Астаной и Абу-Даби. Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai тоже приостановила полеты в Казахстан. А 20 июня были приостановлены полеты между Атырау и Дубаем.
13 июня 2025 года авиакомпании Air Astana и FlyArystan предупредили пассажиров об облете воздушного пространства Ирана и Ирака.
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