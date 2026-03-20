Популярные египетские курорты превратились в сцену апокалипсиса

Мощный "хамсин" – сухой, обжигающий ветер из Сахары – накрыл популярные туристические города Египта, парализовав жизнь на побережье Красного моря, сообщает Zakon.kz.

Тысячи туристов оказались заперты в номерах, пока снаружи небо окрашено в кирпичный цвет, а видимость упала до длины вытянутой руки. Пляжи опустели, бассейны накрыты слоем мелкой пыли, напоминающей тертую корицу. Это не просто плохая погода, это климатический нокаут для индустрии.

Администрации отелей в Хургаде, Сафаге и Макади-Бэй перешли на осадное положение. Купание в море запрещено категорически – ветер поднимает опасную волну, а мутная взвесь из песка исключает работу спасателей. Даже открытые бассейны стали зоной табу: мелкая пыль моментально забивает фильтры и вызывает раздражение слизистых.

"В условиях хамсина инфраструктура отеля изнашивается за сутки, как за месяц. Песок проникает в кондиционеры и замки. Главная задача сейчас – удержать людей внутри, чтобы избежать проблем с дыханием и травм от летящего мусора", – объяснил в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Экскурсии в Луксор и Каир отменены. Трассы перекрыты из-за нулевой видимости.

Хамсин в переводе с арабского значит "пятьдесят". Считается, что он дует 50 дней в году. А по факту это серия мощных выбросов горячего воздуха. Сейчас пик бури только нарастает.

"Главный риск при хамсине – это не только песок в глазах, но и резкое падение давления, жара до +40°C. Мы рекомендуем туристам находиться в помещениях с системой фильтрации воздуха и пить больше воды. Поездки на открытом транспорте сейчас смертельно опасны", – подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ожидается, что небо над Красным морем прояснится лишь к середине следующей недели.

На другом курорте, острове Тенерифе, за два дня произошло сразу 84 землетрясения.