На известном курорте за два дня произошло 84 землетрясения: возможна катастрофа

На популярном курортном острове Тенерифе, самым большим на Канарских островах, за выходные произошло 84 землетрясения вблизи вулкана Тейде – в самой высокой точке Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, для разработки плана действий на случай повторного извержения был создан специализированный технический отдел. Цель плана – повысить готовность города и обеспечить предоставление убежищ и необходимых услуг.

Считается, что сейчас город способен справиться с "чрезвычайной ситуацией средней степени тяжести", но есть опасения, что крупное извержение может создать более серьезные проблемы.

IGN осуществляет мониторинг сейсмической активности в Испании с помощью сети из более чем 100 станций, оборудования и точек отбора проб, развернутых по всему Тенерифе. Это обеспечивает непрерывное наблюдение.

Так, ученые могут проводить мониторинг в режиме реального времени для выявления потенциальных изменений сейсмической активности, деформаций земной поверхности или геохимии.

Хотя мэр выразил обеспокоенность по поводу готовности к возможному извержению, президент управляющего совета острова, Кабильдо Тенерифе, Роза Давила, ранее опровергла эти предположения.

Извержение вулкана Тейде в 1909 году причинило острову "незначительный ущерб". Однако сообщается, что более раннее извержение в 1706 году разрушило город, а также главный порт Тенерифе – Гарачико.

