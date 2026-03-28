Об опасности схода лавин предупредило МЧС

В Казахстане из-за погодных условий и накопления снежного покрова на отдельных участках с повышенной лавинной опасностью сохраняется риск самопроизвольного схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

Для контроля снеголавинной обстановки специалистами ГУ "Казселезащита МЧС РК" осуществляется мониторинг лавиноопасных территорий, проводятся их регулярные обследования.

На 28 марта 2026 года по республике проведено 378 наземных обследований. В районах возможного схода снежных лавин установлено 110 предупреждающих знаков.

"С начала лавиноопасного периода 2025-2026 годов (ноября 2025 года) зарегистрировано 66 самопроизвольных сходов снежных лавин в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей общим объемом снежной массы 175 600 м³. В целях обеспечения безопасности населения проведены 99 профилактических спусков снежных лавин общим объемом снежной массы 113 246 м³". МЧС РК

В высокогорных районах Туркестанской и Жамбылской областей и горных районах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетысу сохраняется лавиноопасная обстановка, высока вероятность самопроизвольного схода снежных лавин. Выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется в связи с возможным провоцированием схода снежных лавин.

МЧС РК просит воздержаться от посещения гор в лавиноопасный период.

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях во всех регионах и трех городах республиканского значения.