#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
События

Угроза паводков и схода лавин: опубликовано штормовое предупреждение на 25 марта

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 17:12
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 25 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях во всех регионах и трех городах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается временами туман, на дорогах гололедица.

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны.

В Шымкенте ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. В Туркестане – порывы 15-20 м/с.

На западе, юге и востоке Акмолинской области ожидается туман, на дорогах гололедица.

На севере и востоке области Улытау ожидается туман.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, туман и пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Актау – туман.

На западе, севере и юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде – туман.

На севере, юге и востоке Атырауской области ожидаются дождь и гроза, на западе – туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Атырау – дождь и гроза.

На севере и в горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер с порывами 23-28 м/с.

На севере и в центре области Абай ожидается туман.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. В Таразе – временами туман, порывы до 23 м/с.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске – туман.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Уральске – туман.

В Павлодарской области на юге и западе ожидается туман.

На востоке и юге Костанайской области ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске – туман, порывы до 15-20 м/с.

На востоке и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Кызылорде – пыльная буря, порывы 15-20 м/с.

В период 25-27 марта в Акмолинской области ожидаются интенсивное таяние снега, формирование талого стока и повышение уровня воды на реках. Возможны переливы и подтопления дорог, населенных пунктов и построек.

В период 25-27 марта в Павлодарской области ожидаются интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышение уровня воды на реках. Возможны переливы и подтопления дорог.

В период 25-27 марта в Северо-Казахстанской области ожидаются интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышение уровня воды. Возможны переливы и подтопления дорог.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 марта.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
