Туристы среди ночи потерялись в горах Баянаула

В Павлодарской области, на территории Баянаульского государственного национального парка, в районе озера Жасыбай, четверо человек не смогли самостоятельно спуститься с гор и оказались в затруднительном положении из-за наступившей темноты, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, люди поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и спуск в темноте оказался невозможным. После чего они обратились за помощью спасателям, на место выехали спасатели оперативно-спасательного отряда Павлодарской области.

"Спасатели МЧС провели поисковые работы в труднодоступной горной местности, применяя специальное оборудование и осветительные приборы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям, все четверо человек были успешно спущены с горы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что с необычным происшествием столкнулись спасатели Жезказгана.