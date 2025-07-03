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Происшествия

Туристы среди ночи потерялись в горах Баянаула

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 01:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Павлодарской области, на территории Баянаульского государственного национального парка, в районе озера Жасыбай, четверо человек не смогли самостоятельно спуститься с гор и оказались в затруднительном положении из-за наступившей темноты, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, люди поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и спуск в темноте оказался невозможным. После чего они обратились за помощью спасателям, на место выехали спасатели оперативно-спасательного отряда Павлодарской области.

"Спасатели МЧС провели поисковые работы в труднодоступной горной местности, применяя специальное оборудование и осветительные приборы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям, все четверо человек были успешно спущены с горы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что с необычным происшествием столкнулись спасатели Жезказгана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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