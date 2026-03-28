#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.53
555.44
5.92
Туризм

Назван топ мировых столиц по количеству краж у туристов

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 03:30 Фото: pexels
Как говорится в международном исследовании, основанном на 13 тыс. отзывов Google, в которых упоминаются случаи краж в разных городах мира, Париж, Рим и Барселона вошли в тройку лидеров по количеству краж у туристов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gazeta.ru с ссылкой на испанский портал El Caso, в исследовании проанализированы отзывы, опубликованные в период с октября 2024 года по ноябрь 2025 года. В сообщениях туристов обращали внимание на такие ключевые слова, как "карманная кража", "кража" и "мошенничество".

По количеству упоминаний лидирует Париж.

На него приходится 16,5% случаев, на втором месте Рим – в нем, судя по отзывам, случилось 10,7% ограблений, Барселона стоит на третьем месте – 5,3% упоминаний, связанных с преступностью. 

Барселона тоже укрепляет позиции в качестве одного из мировых центров краж среди туристов.

Ранее мы писали о том, что Абу-Даби завлекает туристов бесплатными экскурсиями.

Аксинья Титова
Названы лучшие футбольные академии мира
Названы лучшие футбольные академии мира
Абиба Абужакынова вошла в топ-5 мирового рейтинга дзюдо
Абиба Абужакынова вошла в топ-5 мирового рейтинга дзюдо
Топ-6 самых дурнопахнущих мест на планете
Топ-6 самых дурнопахнущих мест на планете
Шокирующей сенсацией закончился бой Еркебулана Токтара с соперником из Кыргызстана
Шокирующей сенсацией закончился бой Еркебулана Токтара с соперником из Кыргызстана
Казахстанский боксёр побил узбека и завоевал региональный титул WBC
Казахстанский боксёр побил узбека и завоевал региональный титул WBC
Судейским решением завершился титульный бой между казахом и узбеком в Таразе
Судейским решением завершился титульный бой между казахом и узбеком в Таразе
"Кайрат" проиграл "Зениту" в товарищеском матче
"Кайрат" проиграл "Зениту" в товарищеском матче
