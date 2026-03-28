Назван топ мировых столиц по количеству краж у туристов
Как говорится в международном исследовании, основанном на 13 тыс. отзывов Google, в которых упоминаются случаи краж в разных городах мира, Париж, Рим и Барселона вошли в тройку лидеров по количеству краж у туристов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Gazeta.ru с ссылкой на испанский портал El Caso, в исследовании проанализированы отзывы, опубликованные в период с октября 2024 года по ноябрь 2025 года. В сообщениях туристов обращали внимание на такие ключевые слова, как "карманная кража", "кража" и "мошенничество".
По количеству упоминаний лидирует Париж.
На него приходится 16,5% случаев, на втором месте Рим – в нем, судя по отзывам, случилось 10,7% ограблений, Барселона стоит на третьем месте – 5,3% упоминаний, связанных с преступностью.
Барселона тоже укрепляет позиции в качестве одного из мировых центров краж среди туристов.
