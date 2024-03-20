Названы лучшие футбольные академии мира

Эксперты Международного центра спортивных исследований (CIES), проанализировав ситуацию в футбольных чемпионатах разных стран мира, пришли к выводу, что воспитанники "Барселоны" и "Реала" востребованы больше всех, сообщает Zakon.kz.

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По ходу наблюдений в 60-ти футбольных лигах мира было выявлено, что 101 игрок имеет диплом академии "блауграны" и "галактикос".

При этом в зачет шли футболисты, которые занимались в этих академиях как минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.

Фото: Instagram/realmadrid

В топ-10 клубов мира с лучшими академиями также вошел ряд известных коллективов: ПСЖ (75 игроков), "Лион" (69), "МЮ" (60), "МанСити" (57), "Вильярреал" (56), "Арсенал" (54). "Валенсия" (54) и "Бавария" (54).

Оба гранда испанского футбола, "Реал" и "Барселона", в этом году нацелены завоевать пару титулов на европейской арене. Если в Ла Лиге с большей долей вероятности трофей заберет королевский коллектив, то в Лиге чемпионов УЕФА шансы у команд одинаковые.

По итогам недавней жеребьевки ЛЧ "мадридцы" встретятся с английским "Манчестер Сити", а каталонская дружина померится силами с французским ПСЖ.

О шансах "сливочных" в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы на днях высказался хорватский ветеран Лука Модрич.