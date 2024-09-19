Абиба Абужакынова вошла в топ-5 мирового рейтинга дзюдо
Фото: Instagram/jenysjudoclub
Участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова вошла в пятерку мирового рейтинга дзюдо, сообщает Zakon.kz.
Рейтинг спортсменок в весовой категории 48 кг разместили на сайте Международной федерации дзюдо. Возглавляет мировой рейтинг дзюдоистка из Монголии Баасанхуу Бавуудорж. Наша Абиба на четвертой строчке, а замыкает топ-5 Ширин Букли из Франции.
Фото: ijf
А парадзюдоистка Акмарал Науатбек, выступающая в этой же весовой категории, стала победительницей Паралимпийских игр в Париже.
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