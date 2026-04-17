Возобновились авиарейсы между Узбекистаном и Израилем

С 14 апреля авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы по направлению Ташкент – Тель-Авив, сообщает Zakon.kz.

В конце марта Uzbekistan Airways вынужденно отменила рейсы в Тель-Авив. Однако теперь полеты выполняются по понедельникам, вторникам и четвергам, передает посольство Узбекистана в Израиле в своем Telegram-канале.

"С 3 мая добавятся рейсы из Ташкента через Самарканд в Тель-Авив и обратно по воскресеньям", – говорится в сообщении.

