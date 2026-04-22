Аэропорт Вьетнама запустил электронную карту для туристов

Во Вьетнаме ввели электронную карту прибытия для въезда через аэропорт Хошимина, сообщает Zakon.kz.

С 15 апреля иностранным гражданам и зарубежным вьетнамцам, прибывающим через Таншоннят в Хошимин, необходимо заранее заполнить онлайн-форму и получить QR-код для прохождения паспортного контроля. Электронная карта прибытия (pre-arrival declaration) заполняется на специальном сайте не ранее чем за 72 часа до прилета, при этом оформить ее можно и в день вылета. После отправки формы пассажиру присваивается QR-код, который нужно предъявить сотрудникам иммиграционной службы по прибытии.

Нововведение распространяется на большинство иностранных путешественников вне зависимости от визового режима и фактически заменяет бумажную миграционную карточку, упрощая и ускоряя процедуры на границе. При этом электронная форма не заменяет визу или право на безвизовый въезд, а служит дополнительным этапом контроля.

Пока система действует в пилотном режиме только в аэропорту Таншоннят.

С 14 апреля авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы по направлению Ташкент – Тель-Авив, а с 6 июня по 29 августа 2026 года казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые рейсы из Актау в Батуми, также в Батуми запускаются рейсы из Астаны.