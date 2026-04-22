#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.37
542.16
6.14
Туризм

Аэропорт Вьетнама запустил электронную карту для туристов

Вьетнам, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 04:14 Фото: Facebook/AirportsCorporationOfVietNam
Во Вьетнаме ввели электронную карту прибытия для въезда через аэропорт Хошимина, сообщает Zakon.kz.

С 15 апреля иностранным гражданам и зарубежным вьетнамцам, прибывающим через Таншоннят в Хошимин, необходимо заранее заполнить онлайн-форму и получить QR-код для прохождения паспортного контроля. Электронная карта прибытия (pre-arrival declaration) заполняется на специальном сайте не ранее чем за 72 часа до прилета, при этом оформить ее можно и в день вылета. После отправки формы пассажиру присваивается QR-код, который нужно предъявить сотрудникам иммиграционной службы по прибытии.

Нововведение распространяется на большинство иностранных путешественников вне зависимости от визового режима и фактически заменяет бумажную миграционную карточку, упрощая и ускоряя процедуры на границе. При этом электронная форма не заменяет визу или право на безвизовый въезд, а служит дополнительным этапом контроля.

Пока система действует в пилотном режиме только в аэропорту Таншоннят.

С 14 апреля авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы по направлению Ташкент – Тель-Авив, а с 6 июня по 29 августа 2026 года казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые рейсы из Актау в Батуми, также в Батуми запускаются рейсы из Астаны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Туристов предупреждают о ядовитых жуках во Вьетнаме
03:30, 10 ноября 2025
Туристов предупреждают о ядовитых жуках во Вьетнаме
27-летняя казахстанка исчезла при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме
19:14, 09 марта 2026
27-летняя казахстанка исчезла при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме
Создание электронных земельно-кадастровых карт: внесены изменения
10:33, 31 октября 2025
Создание электронных земельно-кадастровых карт: внесены изменения
Появилось видео досрочной победы казахстанки на Кубке мира по боксу
03:42, 23 апреля 2026
Появилось видео досрочной победы казахстанки на Кубке мира по боксу
Казахстанский боксёр вырвал победу на Кубке мира в Бразилии
03:28, 23 апреля 2026
Казахстанский боксёр вырвал победу на Кубке мира в Бразилии
Один мяч решил исход матча "Динамо" Зайнутдинова с "Рубином" в РПЛ
02:29, 23 апреля 2026
Один мяч решил исход матча "Динамо" Зайнутдинова с "Рубином" в РПЛ
Казахстанка уступила олимпийской чемпионке на Кубке мира в Бразилии
02:11, 23 апреля 2026
Казахстанка уступила олимпийской чемпионке на Кубке мира в Бразилии
