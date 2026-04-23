Глава ВОЗ рассказал о своем выступлении на саммите в Астане

22 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поделился подробностями своего выступления на региональном экологическом саммите Regional Ecological Summit 2026 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Развернутую публикацию он разместил на своей странице в Х. Свой текст он начал с Аральского моря, назвав его "рукотворной катастрофой с серьезными экологическими последствиями".

По словам главы ВОЗ, здоровье людей, животных и экосистем неразрывно связано.

"Мы не можем защитить одно, не защищая другое", – подчеркнул он.

Фото: Х/DrTedros

Он выделил четыре ключевых приоритета Всемирной организации здравоохранения в этом направлении:

интеграция вопросов здравоохранения в экологическую политику и программы восстановления;

усиление трансграничного сотрудничества;

улучшение мониторинга, качества данных и их использования;

ориентация на людей, особенно детей, женщин и жителей наиболее пострадавших регионов.

The Aral Sea is a manmade disaster with consequential environmental implications.



At the Regional Ecological Summit #RES2026 in Astana, Kazakhstan, I highlighted that the health of humans, animals and the environment we share are inextricably linked. We cannot protect one…

22 апреля президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Там президент Казахстана сделал тревожное заявление о ситуации с Аральским морем и призвал к совместным действиям.