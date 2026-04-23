Глава ВОЗ рассказал о своем выступлении на саммите в Астане
Развернутую публикацию он разместил на своей странице в Х. Свой текст он начал с Аральского моря, назвав его "рукотворной катастрофой с серьезными экологическими последствиями".
По словам главы ВОЗ, здоровье людей, животных и экосистем неразрывно связано.
"Мы не можем защитить одно, не защищая другое", – подчеркнул он.
Он выделил четыре ключевых приоритета Всемирной организации здравоохранения в этом направлении:
- интеграция вопросов здравоохранения в экологическую политику и программы восстановления;
- усиление трансграничного сотрудничества;
- улучшение мониторинга, качества данных и их использования;
- ориентация на людей, особенно детей, женщин и жителей наиболее пострадавших регионов.
The Aral Sea is a manmade disaster with consequential environmental implications.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 22, 2026
At the Regional Ecological Summit #RES2026 in Astana, Kazakhstan, I highlighted that the health of humans, animals and the environment we share are inextricably linked. We cannot protect one… pic.twitter.com/cL9j5bHbOd
22 апреля президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Там президент Казахстана сделал тревожное заявление о ситуации с Аральским морем и призвал к совместным действиям.