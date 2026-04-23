Мир

Глава ВОЗ рассказал о своем выступлении на саммите в Астане

Глава ВОЗ на саммите в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 06:50 Фото: Х/DrTedros
22 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поделился подробностями своего выступления на региональном экологическом саммите Regional Ecological Summit 2026 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Развернутую публикацию он разместил на своей странице в Х. Свой текст он начал с Аральского моря, назвав его "рукотворной катастрофой с серьезными экологическими последствиями".

По словам главы ВОЗ, здоровье людей, животных и экосистем неразрывно связано.

"Мы не можем защитить одно, не защищая другое", – подчеркнул он.

Фото: Х/DrTedros

Он выделил четыре ключевых приоритета Всемирной организации здравоохранения в этом направлении:

  • интеграция вопросов здравоохранения в экологическую политику и программы восстановления;
  • усиление трансграничного сотрудничества;
  • улучшение мониторинга, качества данных и их использования;
  • ориентация на людей, особенно детей, женщин и жителей наиболее пострадавших регионов.

22 апреля президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Там президент Казахстана сделал тревожное заявление о ситуации с Аральским морем и призвал к совместным действиям.

Алия Абди
Алия Абди
