55-километровое сооружение соединило сразу три города в Китае

Мост Гонконг – Чжухай – Макао – самый длинный морской мост в мире, изменивший транспортную ситуацию на юге Китая. Сооружение длиной 55 километров соединило три крупных города: Гонконг, Чжухай и Макао, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RMF24, его строительство заняло девять лет. Мост не только сократил время в пути, но и стал символом развития инфраструктуры региона.

До строительства моста поездки между Гонконгом, Чжухаем и Макао осуществлялись на паромах, и время в пути могло достигать часа. Теперь благодаря новому переходу время в пути сократилось примерно до 40 минут. Это поспособствовало более тесному экономическому и торговому сотрудничеству между городами.

Для строительства моста потребовались самые современные инженерные решения. Конструкция включает в себя не только сами мосты, но и искусственные острова, а также разветвленную сеть подъездных дорог.

Инженерам пришлось столкнуться со сложными условиями, включая частые тайфуны и сложную морскую среду. Чтобы минимизировать воздействие на местную дикую природу, в том числе на охраняемого белого дельфина, в морское дно были вмонтированы отдельные специальные опоры, что свело к минимуму нарушение водного потока.

Каждый из трех главных мостов имеет свой неповторимый архитектурный стиль. Башни, поддерживающие тросы, имеют разные формы, что придает всей конструкции уникальный вид, видимый с суши, воздуха или моря. Мост Цзючжоу сохранил свои первоначальные башни в форме парусов, которые были изменены на этапе детального проектирования.

В проекте участвовали международные инженерные фирмы, ответственные за проектирование и строительство искусственных островов, а также дорожных и туннельных соединений со стороны Гонконга и Макао.

