В Италии набирают здоровых людей, готовых бесплатно пожить месяц в Альпах

В Италии набирают здоровых взрослых для оплачиваемой месячной поездки в Альпы для исследований. Полученные результаты помогут пересмотреть существующие представления о влиянии высоты на человеческий организм, сообщает Zakon.kz.

По данным IDR, обычно месяц в итальянских Альпах возможен только во время отпуска с оплатой проживания и питания. В 2026 году небольшая группа добровольцев получит другие условия :

бесплатное проживание, бесплатное питание и стипендию в размере 400 евро для проживания на высоте около 2300 метров , пока ученые будут отслеживать реакцию их организмов.

В рамках исследования здоровые взрослые будут размещены в горном приюте на четыре недели для изучения последствий длительного пребывания на высоте.

Исследование запланировано на период с августа по сентябрь 2026 года в заповеднике Нино Корси в национальном парке Стельвио. Добровольцы будут там не просто наслаждаться видом.

Во время пребывания исследователи будут отслеживать работу сердца и легких, метаболизм, сон, аппетит и выносливость. Вопрос, лежащий в основе проекта, прост: что происходит с человеческим организмом, когда пребывание на умеренной высоте длится не несколько недель, и не часов?

Исследование итальянских Альп направлено на изучение малоизученного высокогорного региона.

Для волонтеров этот опыт может показаться привлекательным. Они могут использовать свободное время для удаленной работы, учебы или отдыха в альпийской местности. Но это все же полевое исследование, а не обычный отдых: контролируемое питание, заданный уровень активности, регулярное тестирование и месяц жизни в рамках исследовательского протокола.

В исследовании не участвуют элитные спортсмены или люди, уже привыкшие к жизни в горах. К участию допускаются здоровые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Исключаются лица с хроническими заболеваниями, злоупотребляющие алкоголем, курящие, употребляющие наркотики или тренирующиеся интенсивно более двух раз в неделю.

Кроме того, добровольцы не должны находиться на высоте более 1500 метров в течение месяца, предшествующего началу проекта. Это правило помогает исследователям работать с людьми, чей организм не был адаптирован к высоте. В противном случае, более раннее воздействие может исказить результаты.

