В СНГ призвали осторожно относиться к объявлениям о работе в Таиланде
Фото: pexels
МИД РФ призывает своих граждан с осторожностью относиться к объявлениям, приглашающим на высокооплачиваемую работу в Таиланде. Об этом говорится в заявлении дипведомства, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru, в МИД РФ подчеркнули, что зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества.
Накануне посольство РФ в Мьянме сообщило, что гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Она стала жертвой "интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая". Всего за два года дипломатам удалось вернуть на родину 21 россиянина.
В дипмиссии также подчеркнули, что Россия и Мьянма ведут совместную работу по предотвращению вовлечения россиян в деятельность транснациональных преступных группировок на территории страны.
Ранее путешественников предупредили о самых частых схемах "поборов" на экскурсиях.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript