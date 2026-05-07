В СНГ призвали осторожно относиться к объявлениям о работе в Таиланде

МИД РФ призывает своих граждан с осторожностью относиться к объявлениям, приглашающим на высокооплачиваемую работу в Таиланде. Об этом говорится в заявлении дипведомства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, в МИД РФ подчеркнули, что зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества.

Накануне посольство РФ в Мьянме сообщило, что гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Она стала жертвой "интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая". Всего за два года дипломатам удалось вернуть на родину 21 россиянина.

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия и Мьянма ведут совместную работу по предотвращению вовлечения россиян в деятельность транснациональных преступных группировок на территории страны.

