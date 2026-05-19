Кофейня в древних вулканических пещерах открылась в Китае
Фото: finallyoffline
В китайской провинции Чжэцзян открылась необычная кофейня, встроенная прямо в древние вулканические пещеры горного массива Яньданшань, сообщает Zakon.kz.
Как передает Finnaly Online, кафе расположено на маршруте между живописными зонами Фандун и Линъянь на территории глобального геопарка ЮНЕСКО. Архитекторы приняли решение не вмешиваться в природный ландшафт.
Внутри пещер сохранили многомиллионные каменные своды, а пространство дополнили деревянными террасами, стеклянными смотровыми комнатами и панорамными площадками с видом на долину.
"Мы придерживались философии "слабого дизайна" – концепции, при которой архитектура не доминирует над природой, а становится ее продолжением", – рассказали авторы проекта.
Благодаря этому стеклянные конструкции буквально растворяются в скалах и не перекрывают естественный вид на горы.
