Кофейня в древних вулканических пещерах открылась в Китае

В китайской провинции Чжэцзян открылась необычная кофейня, встроенная прямо в древние вулканические пещеры горного массива Яньданшань, сообщает Zakon.kz.

Как передает Finnaly Online, кафе расположено на маршруте между живописными зонами Фандун и Линъянь на территории глобального геопарка ЮНЕСКО. Архитекторы приняли решение не вмешиваться в природный ландшафт.

Фото: finallyoffline

Внутри пещер сохранили многомиллионные каменные своды, а пространство дополнили деревянными террасами, стеклянными смотровыми комнатами и панорамными площадками с видом на долину.

"Мы придерживались философии "слабого дизайна" – концепции, при которой архитектура не доминирует над природой, а становится ее продолжением", – рассказали авторы проекта.

Благодаря этому стеклянные конструкции буквально растворяются в скалах и не перекрывают естественный вид на горы.

Фото: finallyoffline

