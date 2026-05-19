Туризм

"Выгодные путевки" в ОАЭ, Египет и Турцию обернулись мошенничеством на 20 млн тенге

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 11:17 Фото: unsplash
Мошенник, предлагая льготные туристические путевки в ОАЭ, Египет и Турцию, обманул казахстанцев на миллионы тенге. Это ему с рук не сошло, и он поплатился свободой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 мая 2026 года, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РК:

"Житель Восточно-Казахстанской области создал туристическую фирму "Travel the world" и размещал в социальных сетях рекламу о продаже туристических путевок в ОАЭ, Египет и Турцию по выгодным ценам. Обманным путем он похитил денежные средства 13 потерпевших на общую сумму 20 млн тенге".

Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 5 годам лишения свободы.

"Апелляционная инстанция, применив Закон "Об амнистии", сократила срок наказания до 4 лет. При проверке судебных актов выявлено, что амнистия применена неправильно. По кассационному протесту прокурора постановление апелляционной инстанции изменено, наказание осужденному увеличено до 5 лет лишения свободы", – отметили в надзорном органе.

Также Генпрокуратура рекомендует казахстанцам проявлять осторожность при покупке туристических путевок через соцсети.

Перенос рейса, овербукинг и багаж: что нужно знать перед вылетом путешественнику

14 мая 2026 года сообщалось, что путевка в Египет обернулась обманом для жителей Акмолинской области.

