Туризм

Путевка в Египет обернулась обманом для жителей Акмолинской области

Путевка в Египет обернулась обманом для жителей Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 19:19 Фото: pixabay
В Акмолинской области раскрыли мошенничество, связанное с деятельностью туристического агентства. Жертвами аферы стали сразу несколько жителей региона, а общий ущерб составил около 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ДП региона пояснили, что в марте прошлого года в полицию обратился 52-летний местный житель. Мужчина заявил, что в январе 2025 года неизвестная девушка обманным путем завладела его денежными средствами на сумму порядка 7 млн тенге.

"Потерпевший приобрел путевку в Египет через туристическое агентство. До вылета связь с тур-агентом поддерживалась постоянно, никаких подозрений у клиентов не возникало. Однако по прибытии в гостиницу туристам сообщили, что бронирование номеров отсутствует. Связавшись с агентом, отдыхающие получили объяснение о "технической ошибке". Женщина убедила клиентов внести дополнительную оплату, пообещав позже вернуть деньги. После возвращения в Казахстан обещанные средства потерпевшие так и не получили".ДП Акмолинской области

В полицию поступили аналогичные заявления еще от четырех граждан. Общая сумма ущерба составила около 15 млн тенге.

По факту мошенничества было начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили подозреваемую 41-летнюю местную жительницу. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские призывают граждан быть внимательными при покупке туристических путевок и обращаться только в проверенные и официально зарегистрированные туристические агентства.

Ранее сообщалось, что Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана срочно предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества.

Сахибам Садырова
