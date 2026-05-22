Дубай временно снижает расходы для туристов
Власти Дубая утвердили новый пакет экономической поддержки для туристической отрасли, сообщает Zakon.kz.
Это вынужденная мера на фоне снижения спроса из-за региональной нестабильности и ситуации вокруг Ирана. Об этом передает The National News.
Так в городе приостанавливают туристический сбор Tourism Dirham, который отели берут за каждую ночь проживания. В пятизвездочных гостиницах это 20 дирхамов за номер.
Также временно убирают 7% муниципальный сбор в отелях и ресторанах.
"Из-за этого проживание и расходы на месте могут стать немного ниже", – говорится в публикации.
Всего пакет включает 33 инициативы, направленные на поддержку туризма, торговли, логистики, недвижимости, строительства, образования, культуры и искусства. Однако предлагаемые меры временные и начнут внедряться в течение ближайших трех месяцев.
