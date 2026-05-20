Китай упростит систему tax free для туристов

Власти Китая представили новый пакет мер по оптимизации системы возврата налогов для иностранных путешественников, сообщает Zakon.kz.

Одной из ключевых мер станет расширение сети магазинов, участвующих в системе tax free. Власти намерены активнее подключать к программе новые торговые точки. Особое внимание уделят крупным торговым районам, туристическим местам, рынкам и пунктам выезда из страны, популярным среди иностранных гостей. В крупных локациях планируется практически полное покрытие системы возврата налогов, передает CGTN.

Кроме того, с 1 июля 2026 года изменится порядок проверки заявок на возврат налога. Заявления на сумму менее 10 тыс. юаней будут проходить выборочную физическую проверку, а заявки на 10 тыс. юаней и более продолжат проверять полностью.

Также власти намерены усовершенствовать сервис "покупай и получай возврат сразу".

"Иностранные туристы смогут оформлять возврат налога в разных пунктах выезда из страны. Срок действия услуги увеличат до 28 дней по всему Китаю", – говорится в публикации.

Еще одна новая мера – переход на полностью безбумажную систему tax free. С 1 июля 2026 года таможенные органы и профильные службы смогут проверять формы возврата налогов и чеки онлайн, что позволит отказаться от бумажных документов. Помимо этого, специальные зоны обслуживания tax free появятся на крупнейших международных выставках страны.

