Туризм

Китай упростит систему tax free для туристов

Система tax free в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 04:00 Фото: pixabay
Власти Китая представили новый пакет мер по оптимизации системы возврата налогов для иностранных путешественников, сообщает Zakon.kz.

Одной из ключевых мер станет расширение сети магазинов, участвующих в системе tax free. Власти намерены активнее подключать к программе новые торговые точки. Особое внимание уделят крупным торговым районам, туристическим местам, рынкам и пунктам выезда из страны, популярным среди иностранных гостей. В крупных локациях планируется практически полное покрытие системы возврата налогов, передает CGTN.

Кроме того, с 1 июля 2026 года изменится порядок проверки заявок на возврат налога. Заявления на сумму менее 10 тыс. юаней будут проходить выборочную физическую проверку, а заявки на 10 тыс. юаней и более продолжат проверять полностью.

Также власти намерены усовершенствовать сервис "покупай и получай возврат сразу".

"Иностранные туристы смогут оформлять возврат налога в разных пунктах выезда из страны. Срок действия услуги увеличат до 28 дней по всему Китаю", – говорится в публикации.

Еще одна новая мера – переход на полностью безбумажную систему tax free. С 1 июля 2026 года таможенные органы и профильные службы смогут проверять формы возврата налогов и чеки онлайн, что позволит отказаться от бумажных документов. Помимо этого, специальные зоны обслуживания tax free появятся на крупнейших международных выставках страны.

Для экстремальных туристов в Китае открыли кофейню, которая встроена прямо в древние вулканические пещеры горного массива.

Алия Абди
