#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
Статьи

Уровень зависимости стран от расходов туристов и на каких позициях Казахстан

Государственный национальный природный парк, национальные парки, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, природа РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 12:53 Фото: Zakon.kz
Уровень зависимости экономики Казахстана от туристической отрасли находится на отметке в 1% от общего ВВП страны, сообщает Zakon.kz.

Туризм является не только мощным драйвером для роста любой экономики, но и во многих странах мира играет серьезную роль в формировании их ВВП. Кроме того, он благоприятно влияет и на развитие других отраслей, в частности на транспорт, связь, строительство, сферу услуг, торговлю и сельское хозяйство.

На этом фоне наблюдается и рост максимально зависимых от туристической отрасли государств, чьи экономики буквально строятся вокруг нее.

Так, согласно инфографике медиакомпании "Visual Capitalist", собранной на основе данных Всемирной туристической организации – ООН Туризм, в мире сейчас уже есть несколько стран и государственных образований, где доход от туристической сферы составляет от 60 до 72% ВВП.

Самые зависимые от туризма страны

Наиболее зависимыми от туризма странами мира являются, как правило, маленькие островные государства с небольшим количеством населения, которые по факту лишены прямого доступа к ресурсам, мировой торговле и технологиям.

На этом фоне самой зависимой от туристической отрасли в мире является Андорра. Там туризм составляет около 71,8% дохода всего ВВП государства. Второе место по этому показателю занимает Аруба – 71,8%. И третье – Макао (70% ВВП).

В десятку самых зависимых от расходов иностранных туристов стран также входят – Мальдивы (68% от общего ВВП), Сейшельские острова (55,4% от общего ВВП), Сент-Люсия (51% от общего ВВП), Антигуа и Барбуда (39,9% от общего ВВП), Багамы (34,1% от общего ВВП), Кабо-Верде (27,9% от общего ВВП) и Гренада (26,2% от общего ВВП).

Среди стран с крупными и развитыми экономиками наиболее зависимыми от туризма считаются Объединенные Арабские Эмираты (10,3% от общего ВВП) и Португалия (9,6% от общего ВВП).

Позиции в СНГ

Самой зависимой от туристической отрасли страной на пространстве СНГ является Армения – 10,4% от общего ВВП. По этому показателю она занимает 30-е место в мире.

Следом за ней по уровню зависимости экономики от туризма расположились – Кыргызстан (50-е место в мире с 5,5% от общего ВВП), Узбекистан (60-е место в мире с 4,1% от общего ВВП), Азербайджан (78-е место в мире с 2,7% от общего ВВП) и Беларусь (93-е место в мире с 1,9% от общего ВВП).

Менее зависимыми от туризма экономиками на пространстве СНГ отмечаются Казахстан (121-е место в мире и 1% от ВВП) и Россия (135-е место и 0,4% от ВВП).

Тем не менее, несмотря на низкую долю в ВВП, туристическая отрасль Казахстана демонстрирует стремительный рост. К примеру, за 2025 год страну посетило свыше 15,7 млн иностранцев, а количество внутренних туристов достигло отметки в 10 млн человек.

Также увеличилось число инвестиционных вливаний в данную отрасль на 32%, а уровень доходов достиг отметки в 2,7-2,9 млрд долларов – один из самых высоких показателей в СНГ.

Самые независимые от туризма страны

Наименее зависимыми от туризма в основном являются экономически развитые государства, а также страны со слабыми экономиками.

В этом ключе последние строчки рейтинга зависимых от туристической отрасли стран занимают – Папуа-Новая Гвинея (примерно 0,1% от общего ВВП), Кирибати (0,1% от общего ВВП), Мавритания (0,1% от общего ВВП) и Алжир (0,1% от общего ВВП).

Слабой зависимостью экономики от туристической отрасли и при этом высокими доходами от нее отмечаются – Китай (0,3% от общего ВВП), Бразилия (0,4% от общего ВВП), Соединенные Штаты Америки (0,7% от общего ВВП).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Олег Калиниченко
Читайте также
рейтинг
17:28, 31 марта 2026
Казахстан показал самый низкий уровень зависимости от Китая в Центральной Азии
Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Казахстан
09:45, 09 января 2024
Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Казахстан
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
14:42, 14 мая 2026
Какие страны больше всего потребляют воды и на какой позиции Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Натан Блэйк о Сатпаеве в АПЛ
12:55, Сегодня
"Напомнил мне Агуэро" - экс-звезда британского футбола о перспективах Сатпаева в "Челси"
Елена Рыбакина стала лидером Чемпионского рейтинга WTA
12:39, Сегодня
Рыбакина против Соболенко: обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA
Актюбинка судится из-за мяча в лицо
12:14, Сегодня
Казахстанка будет судиться с "Актобе" из-за полученного сотрясения на матче КПЛ
Фрэнсис Нганну
12:01, Сегодня
Фрэнсис Нганну принял вызов призёра Олимпиады после мощного нокаута в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: