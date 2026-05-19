Уровень зависимости стран от расходов туристов и на каких позициях Казахстан

Уровень зависимости экономики Казахстана от туристической отрасли находится на отметке в 1% от общего ВВП страны, сообщает Zakon.kz.

Туризм является не только мощным драйвером для роста любой экономики, но и во многих странах мира играет серьезную роль в формировании их ВВП. Кроме того, он благоприятно влияет и на развитие других отраслей, в частности на транспорт, связь, строительство, сферу услуг, торговлю и сельское хозяйство.

На этом фоне наблюдается и рост максимально зависимых от туристической отрасли государств, чьи экономики буквально строятся вокруг нее.

Так, согласно инфографике медиакомпании "Visual Capitalist", собранной на основе данных Всемирной туристической организации – ООН Туризм, в мире сейчас уже есть несколько стран и государственных образований, где доход от туристической сферы составляет от 60 до 72% ВВП.

Самые зависимые от туризма страны

Наиболее зависимыми от туризма странами мира являются, как правило, маленькие островные государства с небольшим количеством населения, которые по факту лишены прямого доступа к ресурсам, мировой торговле и технологиям.

На этом фоне самой зависимой от туристической отрасли в мире является Андорра. Там туризм составляет около 71,8% дохода всего ВВП государства. Второе место по этому показателю занимает Аруба – 71,8%. И третье – Макао (70% ВВП).

В десятку самых зависимых от расходов иностранных туристов стран также входят – Мальдивы (68% от общего ВВП), Сейшельские острова (55,4% от общего ВВП), Сент-Люсия (51% от общего ВВП), Антигуа и Барбуда (39,9% от общего ВВП), Багамы (34,1% от общего ВВП), Кабо-Верде (27,9% от общего ВВП) и Гренада (26,2% от общего ВВП).

Среди стран с крупными и развитыми экономиками наиболее зависимыми от туризма считаются Объединенные Арабские Эмираты (10,3% от общего ВВП) и Португалия (9,6% от общего ВВП).

Позиции в СНГ

Самой зависимой от туристической отрасли страной на пространстве СНГ является Армения – 10,4% от общего ВВП. По этому показателю она занимает 30-е место в мире.

Следом за ней по уровню зависимости экономики от туризма расположились – Кыргызстан (50-е место в мире с 5,5% от общего ВВП), Узбекистан (60-е место в мире с 4,1% от общего ВВП), Азербайджан (78-е место в мире с 2,7% от общего ВВП) и Беларусь (93-е место в мире с 1,9% от общего ВВП).

Менее зависимыми от туризма экономиками на пространстве СНГ отмечаются Казахстан (121-е место в мире и 1% от ВВП) и Россия (135-е место и 0,4% от ВВП).

Тем не менее, несмотря на низкую долю в ВВП, туристическая отрасль Казахстана демонстрирует стремительный рост. К примеру, за 2025 год страну посетило свыше 15,7 млн иностранцев, а количество внутренних туристов достигло отметки в 10 млн человек.

Также увеличилось число инвестиционных вливаний в данную отрасль на 32%, а уровень доходов достиг отметки в 2,7-2,9 млрд долларов – один из самых высоких показателей в СНГ.

Самые независимые от туризма страны

Наименее зависимыми от туризма в основном являются экономически развитые государства, а также страны со слабыми экономиками.

В этом ключе последние строчки рейтинга зависимых от туристической отрасли стран занимают – Папуа-Новая Гвинея (примерно 0,1% от общего ВВП), Кирибати (0,1% от общего ВВП), Мавритания (0,1% от общего ВВП) и Алжир (0,1% от общего ВВП).

Слабой зависимостью экономики от туристической отрасли и при этом высокими доходами от нее отмечаются – Китай (0,3% от общего ВВП), Бразилия (0,4% от общего ВВП), Соединенные Штаты Америки (0,7% от общего ВВП).