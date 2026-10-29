Выше, чем три года назад: альпинисты взошли на гору, которая растет

Обычно исследования показывают, как высота гор уменьшается из-за таяния снежных шапок. Однако Монблан, самая высокая вершина Альп, значительно "подрос" с момента последнего измерения в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Как передает Alpagama, согласно недавнему отчету французского IGN (Национального географического института), Монблан стал на 1,88 метра выше, чем три года назад.

Новая официальная высота составляет 4807,47 метра над уровнем моря. Измерения проводятся раз в два года, и каждый раз зарегистрированная высота меняется.

"Вершина Монблана постоянно смещается. Каждое отдельное измерение само по себе не имеет значения", – сказал Жан де Гар, главный топограф департамента Верхняя Савойя, в интервью Le Monde.

Дело может быть в толщине снежного покрова, который постоянно меняется. Скалистая вершина горы находится на высоте около 4792 метров над уровнем моря.

Толщина снежного покрова меняется в зависимости от времени года. Разница с предыдущими измерениями показывает, что в 2023 году на вершине было меньше снега.

Команда из Ордена дипломированных геодезистов сначала акклиматизировалась, поднявшись на Бишорн (4153 м). Затем несколько дней измеряли высоту в нескольких точках вокруг горы.

Наконец, 15-16 сентября поднялись на Монблан по классическому маршруту. Поднявшись на вершину, определили самую высокую точку с помощью геодезического прибора GNSS (глобальной навигационной спутниковой системы), который измеряет высоту в режиме реального времени.

Ранее сообщалось о том, что тройка альпинистов взошла на гору-убийцу, где осенью уже погибли 16 человек.