#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
544.26
634.72
6.52
Туризм

Альпинист сорвался с горы в Китае и погиб

В Китае с горы сорвался альпинист, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 06:20 Фото: pixabay
27 сентября на вершине горы Нама высотой 5,8 км в китайской провинции Сычуань турист сорвался в ущелье и погиб, сообщает Zakon.kz.

По срочной информации в соцетях, 31-летний начинающий альпинист внезапно отстегнулся от страховки и начал скатываться вниз по крутому склону. Несмотря на попытки зацепиться за поверхность, спастись ему не удалось.

Группа альпинистов не смогла его спасти и только с ужасом наблюдала, как он падает в пропасть.

Его тело до сих пор не найдено. Предварительно, спортсмен хотел сделать фото на фоне заснеженных гор.

А в Японии жители страны пострадали от тайфуна, их дома и постройки были разрушены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Толпа буквально затоптала несколько десятков человек во время митинга в Индии
22:04, 27 сентября 2025
Толпа буквально затоптала несколько десятков человек во время митинга в Индии
На Netflix вышел сериал "Дом Гиннесса"
04:40, 26 сентября 2025
На Netflix вышел сериал "Дом Гиннесса"
На берег США выбрасывает новый вид медуз с 20-метровыми щупальцами
07:30, 25 сентября 2025
На берег США выбрасывает новый вид медуз с 20-метровыми щупальцами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: