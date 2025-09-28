Альпинист сорвался с горы в Китае и погиб
По срочной информации в соцетях, 31-летний начинающий альпинист внезапно отстегнулся от страховки и начал скатываться вниз по крутому склону. Несмотря на попытки зацепиться за поверхность, спастись ему не удалось.
Группа альпинистов не смогла его спасти и только с ужасом наблюдала, как он падает в пропасть.
Died because of a selfie — a tourist lost his life while climbing Mt. Nama Feng in China's Sichuan— RT (@RT_com) September 27, 2025
He unclipped his safety harness to take a pic, slipped on the ice, plummeting into the abyss
Fellow climbers could only watch in horror as he futilely scrambled to stop his fall pic.twitter.com/bAr9vzrkYo
Его тело до сих пор не найдено. Предварительно, спортсмен хотел сделать фото на фоне заснеженных гор.
А в Японии жители страны пострадали от тайфуна, их дома и постройки были разрушены.