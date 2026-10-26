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Туризм

Тройка альпинистов взошла на гору-убийцу, где осенью уже погибли 16 человек

Горы, снег, вершины, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 04:34 Фото: pexels
По данным организатора экспедиции Seven Summit Treks, 24 октября трое альпинистов, в том числе двое испанцев, достигли вершины Химлунг-Химала, сообщает Zakon.kz.

Химлунг-Химал высотой 7126 м находится в хребте Пери-Химал, в непальском районе Мананг недалеко от границы с Тибетом. Согласно официальному Nepal Himal Peak Profile, вершина была открыта для экспедиций в 1992 году, а первое восхождение состоялось 3 октября того же года. Удаленное положение и подход через долину Нар-Фу отличают Химлунг от более загруженных маршрутов района Эвереста.

Как пишет thetourismtimes, испанцы Лур Урибаррен Салаберрия и Марк Бордас Гарсия в сопровождении непальского альпиниста Пасанга Таманга достигли этой вершины в 9:10 утра при благоприятных погодных условиях, сообщил Чханг Дава Шерпа, директор экспедиции компании Seven Summit Treks.

Это восхождение стало первым успешным достижением вершины в осеннем сезоне для организатора экспедиции. Как сообщила компания, другая команда готовится к своей попытке восхождения.

Ранее сообщалось о том, что на Западной Гангапурне нашли трагически пропавшую экспедицию.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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