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Туризм

Четыре сезона в горах: какие возможности открываются для Алматы

Шымбулак, горы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:43 Фото: TOO Almaty Tau Management
В 2025 году интерес к горам Алматы оставался высоким круглый год: за январь–октябрь Шымбулак посетили 1,1 млн туристов, из них более 450 тыс. – в летний сезон. Это показывает: интерес к отдыху в горах среди жителей и гостей Алматы существует круглый год.

Именно на развитие такого потенциала направлен Алматинский горный кластер. Проект предусматривает модернизацию существующих горных зон и развитие инфраструктуры, которая позволит использовать возможности гор в течение всех четырех сезонов.

Зимой – это горные лыжи и сноуборд, обучение начинающих, детские программы, подготовленные трассы и другие виды зимнего активного отдыха. Весной – пешие прогулки, хайкинг, оздоровительные программы, SPA-направления, ретриты и восстановительный отдых на природе. Летом – треккинг, веломаршруты, трейлраннинг, семейный отдых, outdoor-активности, спортивные и оздоровительные программы. Осенью – пешие и экскурсионные маршруты, wellness-программы и спокойный отдых в горах.


При этом особенность Алматинского горного кластера заключается не только в количестве объектов, а в возможности объединить разные горные территории в единую систему отдыха. Шымбулак, Бутаковка, Кимасар, Пионер и Ой-Карагай смогут дополнять друг друга, предлагая разные форматы отдыха в зависимости от сезона, возраста, физической подготовки и целей посетителя – от спорта и обучения до семейных прогулок, восстановления и экологического туризма. пресс-служба акимата города Алматы

Такой подход уже применяется в ведущих горных странах. В Австрии курорты после окончания лыжного сезона развивают хайкинг, велоспорт и семейный отдых, а во Франции модель "четырех сезонов" включает пешие и велосипедные маршруты, outdoor-активности, природный и оздоровительный туризм.

Для Алматы развитие круглогодичной горной инфраструктуры означает не только расширение туристического предложения. Это возможность сформировать новую культуру отдыха, в которой горы становятся естественной частью повседневной жизни города: местом для спорта, семейного отдыха, восстановления, общения с природой и активного времяпрепровождения.

Круглогодичная работа горной инфраструктуры дает и экономический эффект: более стабильную загрузку гостиниц, ресторанов, проката и транспорта, развитие услуг гидов и инструкторов, малого бизнеса и создание рабочих мест.

При этом задача Алматинского горного кластера – не просто увеличить поток людей в горы, а создать условия для организованного, комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей Алматы круглый год.

Так природное преимущество Алматы может работать все четыре сезона – для горожан, туристов, спорта, здоровья и экономики мегаполиса.

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Айсулу Омарова
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