Туристические жемчужины Казахстана вошли в мировой топ-100

В международный рейтинг The Worldworthy 100 за 2026 год вошли три казахстанских туристических объекта, сообщает Zakon.kz.

Высокие позиции в мировом рейтинге получили несколько туристических направлений, связанных с Иле-Алатауским государственным национальным природным парком :

Ущелье Кимасар – 56-е место в мире среди лучших пеших туристических маршрутов.

Бутаковское ущелье – 79-е место в мире.

Канатная дорога "Шымбулак" заняла 9-е место в мире в рейтинге лучших канатных дорог.

Все три объекта удостоены сертификатов лауреатов рейтинга Worldworthy 100 за 2026 год.

Worldworthy 100 – международный редакционный рейтинг, составляемый на основе отзывов и оценок посетителей, журналистских исследований и информации из открытых источников.

"Это достижение способствует повышению международного интереса к природным достопримечательностям Иле-Алатау и популяризации экотуристического потенциала Казахстана", – сообщили 12 ноября 2026 года в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве также отметили, что международное признание природного наследия – не только повод для гордости, но и напоминание о важности его сохранения и охраны.

Ранее стало известно, что знаменитый Чарынский каньон вошел в список 100 лучших каньонов и ущелий мира.

