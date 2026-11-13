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Туризм

Туристические жемчужины Казахстана вошли в мировой топ-100

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 06:16 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В международный рейтинг The Worldworthy 100 за 2026 год вошли три казахстанских туристических объекта, сообщает Zakon.kz.

Высокие позиции в мировом рейтинге получили несколько туристических направлений, связанных с Иле-Алатауским государственным национальным природным парком :

  • Ущелье Кимасар – 56-е место в мире среди лучших пеших туристических маршрутов.
  • Бутаковское ущелье – 79-е место в мире.
  • Канатная дорога "Шымбулак" заняла 9-е место в мире в рейтинге лучших канатных дорог.

Все три объекта удостоены сертификатов лауреатов рейтинга Worldworthy 100 за 2026 год.

Worldworthy 100 – международный редакционный рейтинг, составляемый на основе отзывов и оценок посетителей, журналистских исследований и информации из открытых источников.

"Это достижение способствует повышению международного интереса к природным достопримечательностям Иле-Алатау и популяризации экотуристического потенциала Казахстана", – сообщили 12 ноября 2026 года в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве также отметили, что международное признание природного наследия – не только повод для гордости, но и напоминание о важности его сохранения и охраны.

Ранее стало известно, что знаменитый Чарынский каньон вошел в список 100 лучших каньонов и ущелий мира.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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