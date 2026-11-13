Туристические жемчужины Казахстана вошли в мировой топ-100
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В международный рейтинг The Worldworthy 100 за 2026 год вошли три казахстанских туристических объекта, сообщает Zakon.kz.
Высокие позиции в мировом рейтинге получили несколько туристических направлений, связанных с Иле-Алатауским государственным национальным природным парком :
- Ущелье Кимасар – 56-е место в мире среди лучших пеших туристических маршрутов.
- Бутаковское ущелье – 79-е место в мире.
- Канатная дорога "Шымбулак" заняла 9-е место в мире в рейтинге лучших канатных дорог.
Все три объекта удостоены сертификатов лауреатов рейтинга Worldworthy 100 за 2026 год.
Worldworthy 100 – международный редакционный рейтинг, составляемый на основе отзывов и оценок посетителей, журналистских исследований и информации из открытых источников.
"Это достижение способствует повышению международного интереса к природным достопримечательностям Иле-Алатау и популяризации экотуристического потенциала Казахстана", – сообщили 12 ноября 2026 года в Министерстве экологии и природных ресурсов.
В ведомстве также отметили, что международное признание природного наследия – не только повод для гордости, но и напоминание о важности его сохранения и охраны.
Ранее стало известно, что знаменитый Чарынский каньон вошел в список 100 лучших каньонов и ущелий мира.
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